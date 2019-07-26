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Xiaomi Mi Health sağlık sektöründe önemli bir değişim yaratacak

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TEKNOLOJİ  | 26.07.2019 09:12 | Son Güncelleme

Akıllı telefon üreticileri arasında uygun fiyatlarıyla göze çarpan Xiaomi kuruluşu, yazılım alanında da gücünü pekiştirmek istiyor. İşte haberimizin detayları.

Xiaomi Mi Health sağlık sektöründe önemli bir değişim yaratacak

Sağlık uygulamaları genellikle tek bir alana yönelik olmuyor. Örneğin kilo durumunuzdaki ani değişmeler veya kalp ritminiz gibi birçok faktörün tek bir çatı altında toplanması gerekiyor. Aksi takdirde bilgiler çok dağınık olduğu için sağlık uygulaması pek işe yaramayabilir. Apple ve Samsung gibi şirketler de sağlık uygulamalarında bu yöntemi deniyor.

Xiaomi’nin Mi Band (bileklik), Mi Scale (baskül) uygulamaları sizlerin kilonuzu veya kalbiniz ile ilgili durumları iletebilir. Ancak iletilen bu bilgilerin tek bir uygulama içerisinde kullanılması, en azından teşhis konusunda bazı kolaylıklar sağlayabilir.

Xiaomi Mi Health uygulamasının kullanılması ile birlikte şirket muhtemelen Mi Fit uygulamasını, uygulama mağazasından kaldıracak. Böylece bütün kullanıcıların Mi Health uygulamasını kullanması sağlanacak. Uygulama; Menstrüasyon, uyku, adım, kalp ritmi, vücut kütle indeksi takibi gibi birçok alanda destek verecek.

Bu uygulamayı “MIUI 9.7.23 China Developer Build”de bulduktan sonra APK olarak indirebilirsiniz. Şirketin ilerleyen dönemlerdeki sağlık yazılımı projeleri bu uygulama etrafında gelişecek. Eğer bu uygulamayı bir şekilde deneme imkanı bulursanız, düşüncelerinizi yorumlar bölümünden bizlere iletmeyi unutmayın.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon xiaomi Xiaomi Mi Health

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