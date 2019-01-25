Xiaomi Mi Mix 3 uygun fiyatı ile Türkiye’de!

Xiaomi geçtiğimiz aylarda Mi Mix 3 modeli ile karşımıza çıkmıştı. Gerçek anlamda komple ekran tasarımı ile gelen Mi Mix 3, 6.39 inç büyüklüğünde ekrana sahip. Mi Mix 3’ün 1080 x 2340 piksel çözünürlüğünde AMOLED ekranı 600 nit parlaklık değeri ve HDR10 teknolojisine sahip.

Gücünü Qualcomm’un 2.8 GHz hızında çalışan Snapdragon 845 yonga seti ve 6 GB, 8 GB ve 10 GB RAM seçenekleri ile gelen Mi Mix 3, bugün resmi olarak Türkiye’de satışa sunuldu. Yeşil ve siyah renk seçeneklerine sahip olan Mi Mix 3, Türkiye’de 4.459 TL‘den satışa sunulmuş durumda.

Türkiye’de satılan Mi Mix 3 modeli 128 GB depolama birimi ve 6 GB RAM ile geliyor. Telefonun arkasında 12 Megapiksel + 12 Megapiksel çözünürlüğünde arka kamera yer alıyor. Telefonun ön bölümünde ise 20 Megapiksel + 2 Megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alıyor.

Sunduğu özelliklere göre oldukça iyi bir fiyata sahip olan Mi Mix 3, kutusundan Android 9.0 Pie sürümü ile çıkıyor.

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