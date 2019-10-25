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Xiaomi Mi Surface oyunculara neler sunuyor?

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TEKNOLOJİ  | 25.10.2019 09:28 | Son Güncelleme

Çin’in önde gelen teknoloji üreticisi olan Xiaomi, telefon dışında farklı alanlarda tanıtmış olduğu yeni ürünler ile dikkat çekmeye devam ediyor. Xiaomi şimdi de oyuncuları hedef alan yeni monitörü ile karşımıza çıktı. Firma tarihinin ilk monitörü olan Mi Surface, sunduğu özellikler ile dikkat çekiyor.

Xiaomi Mi Surface oyunculara neler sunuyor?

İki farklı model ile gelen Mi Surface, 34 inç ve 24 inç ekran büyüklüğü seçeneklerine sahip. 34 inç büyüklüğündeki monitör; 21:9 UltraWide formatında ve 3440 x 1440 piksel çözünürlüğe sahip.

144 HZ ekran tazeleme oranı ile dikkat çeken monitörde AMD FreeSync ve Nvidia G-Sync özellikleri yer alıyor. 1500R kavisli bir yapıda olan monitör 5 ms gecikme süresine sahip.

Yüzde 121 sRGB renk gamutunu destekleyen monitör ince çerçevesi ile oldukça şık duruyor.  Bu model 350 dolar fiyat etiketine sahip olacak. Teknik olarak aynı özelliklere sahip olan 24 inçlik modelde ise 1080P çözünürlük yer alıyor. Bu model ise 100 dolardan başlayan fiyatlar ile satışa sunulacak.

İlk etapta anavatanı Çin‘de satışa sunulacak olan bu monitörlerin önümüzdeki yıl Avrupa pazarına uygun fiyatla giriş yapacağını düşünüyorum.

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