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Xiaomi’nin merakla beklenen Redmi K20 Pro modeli tanıtıldı

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TEKNOLOJİ  | 01.06.2019 14:41 | Son Güncelleme

Xiaomi’nin uzun zamandır Redmi ailesine yeni üyeler ekleyeceği söyleniyordu. Bugün merakla beklenen amiral gemisi modeli Redmi K20 Pro resmen tanıtıldı. Özellikleri ile büyüleyen telefon, rakiplerine kafa tutmaya hazırlanıyor. Peki, telefonun özellikleri neler? İşte K20 Pro özellikleri!

Xiaomi’nin merakla beklenen Redmi K20 Pro modeli tanıtıldı

Telefon, 2019 yılı amiral gemisi modelleri gibi gücünü Qualcomm’un Snapdragon 855 yonga setinden alıyor. Grafik biriminde ise Adreno 640 ye alıyor. 6 GB LPDDR4X ve 8 GB LPDDR4X RAM opsiyonları ile gelen telefonda 128 ve 256 GB dahili depolama seçenekleri yer alıyor.

6.4 inç büyüklüğünde 2340 × 1080 piksel çözünürlüğünde AMOLED HDR ekran ile gelen telefonda üçlü arka kamera kurulumu yer alıyor. Bu kameralar 48 Megapiksel, f/1.75, 1/2″ Sony IMX582 sensör + 8 Megapiksel, f/2.4 + 13 Megapiksel, f/2.4 çözünürlüğünde.
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Telefonun ön tarafında ise 20 Megapiksel f/2.0 kamera yer alıyor. Ekrana gömülü parmak izi okuyucusu ile gelen telefon, kutusundan Android 9.0 Pie işletim sistemi ile çıkıyor. 4.000 mAh büyüklüğündeki bataryadan beslenen telefonda 27W hızlı şarj desteğine sahip.

Son olarak telefonda; 4G VoLTE, WiFi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5, GPS (L1 + L2 Dual Band) + GLONASS, NFC, USB Type-C bağlantılarının olduğunu belirtelim.

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Anahtar Kelimeler:
xiaomi Redmi K20 Pro telefon

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