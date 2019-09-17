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Xiaomi PTT ile anlaştığını açıkladı

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TEKNOLOJİ  | 17.09.2019 09:24 | Son Güncelleme

Çok yakında PTT şubelerinde Xiaomi’nin imzasını taşıyan akıllı telefonlar satışa sunulacak. İşte konuyla ilgili detaylar.

Xiaomi PTT ile anlaştığını açıkladı

Türkiye’de yaklaşık 1 yıldır resmi olarak faaliyet gösteren Çinli teknoloji üreticisi Xiaomi, geçtiğimiz aylarda İstanbul’da yeni mağazalar açmıştı. Türkiye pazarına büyük önem veren Çinli firma, Türkiye ekonomisine uygun telefonları ile kısa sürede beğenileri toplamıştı.

3.000 TL ila 4.000 TL bandı arasında amiral gemisi modellerini sollayan telefonlar üreten firma, şimdi yeni bir işbirliğine imza attı.

Xiaomi ile PTT arasında yapılan anlaşmaya göre çok yakında belli başlı PTT şubelerinde Xiaomi imzasını taşıyan ürünler satışa sunulacak. Bu ürünler şimdilik; Redmi Go, Redmi 6A, Redmi 7, Redmi Note 7, Mi Band 3, 5.000 ve 10.000 mAh’lık powerbank modelleri olacak.

PTT cephesi; “Kurumumuz ile TürkMi arasında yapılan iş birliği ile birlikte Xiaomi marka ürünlerin resmi Türkiye garantili satışı iş yerlerimizde başladı. Ürünlerin satışa sunulduğu işyeri sayımızın kısa süre içerisinde 100 noktaya ulaşmasını hedefliyoruz.” açıklamasında bulundu.

Bu anlaşma beklendiği gibi sonuçlanırsa ilerleyen dönemlerde firmanın yeni ürünleri de PTT şubelerindeki yerini alacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
xiaomi PTT

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