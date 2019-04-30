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Xiaomi reklamı, fanatikleri tarafından kötü bir şekilde karşılandı

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TEKNOLOJİ  | 30.04.2019 08:47 | Son Güncelleme

Akıllı cep telefonu modellerinin reklamlarını yapmak son derece zor. Rekabet koşullarının artmasıyla birlikte, akıllı telefonlar için reklam da önemli bir boyut kazandı. Reklamlarını kullanıcıya kötü bir şekilde lanse eden şirketler için, tablo biraz daha kötüleşebiliyor. Şirketin bu son reklamının da pek olumlu tepki verilecek türden olmadığını söyleyebiliriz.

Xiaomi reklamı, fanatikleri tarafından kötü bir şekilde karşılandı

Şirketin yayınladığı reklamda; ilk başta bir kadın ve erkeğin uyuduğunu görüyoruz. Erkeğin yatakta Facebook Messenger üzerinden başka bir kadınla konuşması üzerine kadın uyanır ve erkeğin ne yaptığını görür. Bunun üzerine erkek, son derece mahçup bir ifadeyle telefonu ters çevirir.

Belki de bugüne kadar yapılmış en kötü akıllı telefon reklamı olabilecek bu içerik, Xiaomi tarafından kaldırıldı. Böylece şirketin imaj zedelenmesi de önlenmiş oldu. Malezya Twitter adresinden yayınlanan bu video, şuan için ulaşılabilir değil.

Xiaomi-modelleri

Şirketin en azından sosyal medya üzerinden hızlı bir tepki verdiğini görmek de son derece olumlu. Eğer akıllı telefon üreticileri, sosyal medya üzerinden nabız yoklaması yapmazlarsa; bu onların imajını zedeleyecektir. Sizce akıllı telefon modellerinin reklamları nasıl olmalı? Düşüncelerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon xiaomi

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