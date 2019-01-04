Xperia XZ4 AnTuTu puanı ile dikkat çekiyor

Sony için 2018 yılı telefon pazarında pek iyi geçmemişti. Hatta bir ara Sony’nin telefon pazarından çekilebileceği söylenmiş, ancak bu söylentiler firma tarafından yalanlanmıştı.

Xperia XZ3 ile geri dönüş yapması beklenen firma, yine beklentilerin altında kalarak hayal kırıklığı yaratmıştı. Ancak sıkı durun. Sony, Xperia XZ4 ile muhteşem bir geri dönüş yapabilir.

AnTuTu testinde ortaya çıkan I8134 kod numaralı XZ4’ün Qualcomm’un Snapdragon 855 yonga setinden güç alacağı görünüyor. Testten 395.721 puan alan XZ4, rakiplerine adeta göz dağı veriyor.

Huawei’nin Kirin 980 yonga seti yaklaşık 270.000 puan ve Apple’ın iPhone Xs’te kullandığı A12 Bionic yonga seti ise yaklaşık 350.000 puan almıştı.

XZ4’ün arka bölümünde üçlü kamera kurulumuna yer verilmesi bekleniyor. Ayrıca telefonda 3.5mm kulaklık girişinin de olacağı söyleniyor. Sony, bu yıl modaya uyup notch yani çentik tasarımına da geçiş yapabilir. Umarız 2019 yılı Sony için güzel geçer ve telefon pazarındaki rekabet kızışır.

Apple 20 yıl sonra ilk defa satış tahminini düşürdü!

