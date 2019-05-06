Y9 Prime 2019’un pop-up kamerayla geleceği ortaya çıktı

Akıllı telefon sektörünü az çok yakından takip edenlerin de bildiği üzere Huawei’nin şimdiye kadar pop-up kameraya sahip bir modeli yoktu. Son dönemde P Smart Z modelinin bu tasarımla çıkacağı konuşuluyordu. Görünen o ki P Smart Z’in akabinde Huawei Y9 Prime 2019 da pop-up tasarımıyla raflardaki yerini almış olacak.

Sızdırılan bilgilere göre Huawei Y9 Prime 2019, teknik özellikler bakımından P Smart Z ile hemen hemen aynı kalibrede olacak. İki model arasındaki en önemli farklılığın ana kamera modülü tarafında olacağı tahmin ediliyor.

Bu arada dip not olarak belirtelim. Huawei’nin orta segmentteki yeni modelinin 300 doların altında bir etiketle satışa sunulacağı tahmin ediliyor.

Ülkemizde ise 1500TL üzerindeki modellerin ÖTV oranı yüzde 50’ye çıkarıldığı için Y9 Prime 2019 fiyatı da 2500 TL ile 3000 TL arasında olacaktır.

Mayıs ayında vizyona girecek yerli filmler

