Mynet Trend

Y9 Prime 2019’un pop-up kamerayla geleceği ortaya çıktı

Ozan Alaca Ozan Alaca
TEKNOLOJİ  | 06.05.2019 09:22 | Son Güncelleme

Bugün baktığınızda, çentikli, damla çentikli, delikli ekranlı tasarıma sahip Huawei modelleri görmek mümkün. Nitekim yakında bu modellere, pop-up ön kameraya sahip uçtan uca ekran tasarımıyla ön plana çıkan Y9 Prime 2019 da eklenecek.

Y9 Prime 2019’un pop-up kamerayla geleceği ortaya çıktı

Akıllı telefon sektörünü az çok yakından takip edenlerin de bildiği üzere Huawei’nin şimdiye kadar pop-up kameraya sahip bir modeli yoktu. Son dönemde P Smart Z modelinin bu tasarımla çıkacağı konuşuluyordu. Görünen o ki P Smart Z’in akabinde Huawei Y9 Prime 2019 da pop-up tasarımıyla raflardaki yerini almış olacak.

Sızdırılan bilgilere göre Huawei Y9 Prime 2019, teknik özellikler bakımından P Smart Z ile hemen hemen aynı kalibrede olacak. İki model arasındaki en önemli farklılığın ana kamera modülü tarafında olacağı tahmin ediliyor.

Bu arada dip not olarak belirtelim. Huawei’nin orta segmentteki yeni modelinin 300 doların altında bir etiketle satışa sunulacağı tahmin ediliyor.

Ülkemizde ise 1500TL üzerindeki modellerin ÖTV oranı yüzde 50’ye çıkarıldığı için Y9 Prime 2019 fiyatı da 2500 TL ile 3000 TL arasında olacaktır.

Mayıs ayında vizyona girecek yerli filmler

Rezalet! Öğrencilerine fotoğraflarını yollayıp...Rezalet! Öğrencilerine fotoğraflarını yollayıp...
Akıllı telefon sektöründe son durumAkıllı telefon sektöründe son durum
Honor 20 Pro delikli ekran tasarımına sahip olacakHonor 20 Pro delikli ekran tasarımına sahip olacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Huawei Y9 Prime Y9 Prime 2019

En Çok Okunan Trend Haberler

Çocuklar görür görmez şoka girdi!

Çocuklar görür görmez şoka girdi!

Bugüne dikkat! Çok önemli uyarılar geldi

Bugüne dikkat! Çok önemli uyarılar geldi

Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran atasözü sorusu!

Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran atasözü sorusu!

Eski lastikleri toplayıp öyle bir şey yaptı ki...

Eski lastikleri toplayıp öyle bir şey yaptı ki...

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Yavaş bilgisayarınızı hızlandırmak için bu haberi mutlaka okuyun

Yavaş bilgisayarınızı hızlandırmak için bu haberi mutlaka okuyun

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Akıllı telefon sektöründe son durum

Akıllı telefon sektöründe son durum

Honor 20 Pro delikli ekran tasarımına sahip olacak

Honor 20 Pro delikli ekran tasarımına sahip olacak

Vivo S1’in Pro modeli ortaya çıktı

Vivo S1’in Pro modeli ortaya çıktı

Redmi’nin yeni amiral gemisi gözüktü

Redmi’nin yeni amiral gemisi gözüktü

İşte Huawei Mate 30 özellikleri!

İşte Huawei Mate 30 özellikleri!

Huawei P Smart Z’nin fiyatı belli oldu

Huawei P Smart Z’nin fiyatı belli oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.