YA ÇOK SEVERSEN 3. BÖLÜM İZLE! Ya Çok Seversen hangi kanalda yayınlanıyor? Yeni bölüm ne zaman, saat kaçta?

Ya Çok Seversen hangi kanalda yayınlanıyor kullanıcılar tarafından merak edildi. Yaz gençlik dizisi olan Ya Çok Seversen, kısa sürede izleyicilerden tam not almayı başaran diziler arasında yerini aldı. Sevilen dizi bu akşam Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşacak. İşte Ya Çok Seversen ile ilgili merak edilenler...

YA ÇOK SEVERSEN 3. BÖLÜM

Ateş, Berit’in kayboluşundan Leyla’yı sorumlu tutar. Kovulan Leyla ekibin yanına döner. Dolandırdıkları son aile peşlerine düşünce ekip tehlikeye girer. Şirketteki köstebek şüphesi Ateş ile Umut’un arasını gerer. Umut’un kontrolü Ateş’e bırakmak gibi bir niyeti yoktur. Arcalılar her şeye rağmen birleşip başlarına gelen krizi atlatabilecekleri bir plan yaparlar.

Bu planda Leyla başroldedir. Leyla ve Ateş için gece beklenmedik şekilde biter. Bu durum ikisi için yeni bir dönemin başlangıcıdır. Üstelik Leyla kimliğinin açığa çıkma tehlikesi ile karşı karşıyadır.

YA ÇOK SEVERSEN HANGİ KANALDA?

Kadrosunda Kerem Bürsin, Hafsanur Sancaktutan, Hatice Aslan, Şerif Erol, Cemre Ebüzziya ve Nazmi Kırık gibi isimlerin bulunduğu, yönetmen koltuğunda ise Ali Bilgin'in yer aldığı Ya Çok Seversen dizisi Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşuyor.

Her hafta perşembe akşamları yeni bölümü yayınlanan dizi, saat 20.00'de başlıyor.

20 TEMMUZ KANAL D YAYIN AKIŞI

06:15 Yabancı Damat

07:45 Afili Aşk

09:15 Yaprak Dökümü

11:00 Magazin D Yaz

12:00 Kanal D Haber Gün Arası

13:00 Ya Çok Seversen

15:45 Aşk-ı Memnu

18:40 Kanal D Ana Haber

20:00 Ya Çok Seversen

23:30 Dönence

02:00 Poyraz Karayel

04:00 Kavak Yelleri

