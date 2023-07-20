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YA ÇOK SEVERSEN 3. BÖLÜM İZLE! Ya Çok Seversen hangi kanalda yayınlanıyor? Yeni bölüm ne zaman, saat kaçta?

20.07.2023 18:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ya Çok Seversen dizisi ile ilgili aramalar akşam saatlerine doğru hız kazandı. Kerem Bürsin ve Hafsanur Sancaktutan'ın yeni dizisi 3. bölüm ile ekrana gelecek. Ateş ve Leyla'nın hikayesinin anlatıldığı dizi, ilk bölümden itibaren heyecanla takip ediliyor. Peki, Ya Çok Seversen hangi kanalda yayınlanıyor? Yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? İşte Ya Çok Seversen 3. bölüm detayları...

Ya Çok Seversen hangi kanalda yayınlanıyor kullanıcılar tarafından merak edildi. Yaz gençlik dizisi olan Ya Çok Seversen, kısa sürede izleyicilerden tam not almayı başaran diziler arasında yerini aldı. Sevilen dizi bu akşam Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşacak. İşte Ya Çok Seversen ile ilgili merak edilenler...

YA ÇOK SEVERSEN 3. BÖLÜM

Ateş, Berit’in kayboluşundan Leyla’yı sorumlu tutar. Kovulan Leyla ekibin yanına döner. Dolandırdıkları son aile peşlerine düşünce ekip tehlikeye girer. Şirketteki köstebek şüphesi Ateş ile Umut’un arasını gerer. Umut’un kontrolü Ateş’e bırakmak gibi bir niyeti yoktur. Arcalılar her şeye rağmen birleşip başlarına gelen krizi atlatabilecekleri bir plan yaparlar.

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Bu planda Leyla başroldedir. Leyla ve Ateş için gece beklenmedik şekilde biter. Bu durum ikisi için yeni bir dönemin başlangıcıdır. Üstelik Leyla kimliğinin açığa çıkma tehlikesi ile karşı karşıyadır.

YA ÇOK SEVERSEN HANGİ KANALDA?

Kadrosunda Kerem Bürsin, Hafsanur Sancaktutan, Hatice Aslan, Şerif Erol, Cemre Ebüzziya ve Nazmi Kırık gibi isimlerin bulunduğu, yönetmen koltuğunda ise Ali Bilgin'in yer aldığı Ya Çok Seversen dizisi Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşuyor.

Her hafta perşembe akşamları yeni bölümü yayınlanan dizi, saat 20.00'de başlıyor.

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20 TEMMUZ KANAL D YAYIN AKIŞI

06:15 Yabancı Damat
07:45 Afili Aşk
09:15 Yaprak Dökümü
11:00 Magazin D Yaz
12:00 Kanal D Haber Gün Arası
13:00 Ya Çok Seversen
15:45 Aşk-ı Memnu
18:40 Kanal D Ana Haber
20:00 Ya Çok Seversen
23:30 Dönence
02:00 Poyraz Karayel
04:00 Kavak Yelleri

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