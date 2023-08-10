MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. YA ÇOK SEVERSEN 6. BÖLÜM! Ya Çok Seversen hangi gün, bu akşam var mı? Son bölüm özeti ve Kanal D yayın akışı

YA ÇOK SEVERSEN 6. BÖLÜM! Ya Çok Seversen hangi gün, bu akşam var mı? Son bölüm özeti ve Kanal D yayın akışı

10.08.2023 18:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ya Çok Seversen hangi gün, saat kaçta? ekranı ile ilgili aramalar akşam saatlerine doğru hız kazandı. Kerem Bürsin ve Hafsanur Sancaktutan'ın başrollerde olduğu dizinin yönetmen koltuğunda Ali Bilgin oturuyor. Dizinin yeni bölümü ve geçen hafta yayınlanan bölümün özeti merak edilen konulardan biri oldu. Peki, Ya Çok Seversen hangi gün, bu akşam var mı? İşte Ya Çok Seversen 6. bölüm ile son bölüm özeti ve 10 Ağustos Kanal D yayın akışı...

Ya Çok Seversen yeni bölüm ekranı dizinin izleyicileri tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Ateş ve Leyla'nın hikayesinin anlatıldığı Ya Çok Seversen, 6 Temmuz'da ilk bölümü ile ekran yolculuğuna başlamıştı. İşte sevilen dizi Ya Çok Seversen yeni bölüm ile ilgili detaylar ve 13 Temmuz Ağustos Kanal D yayın akışı...

YA ÇOK SEVERSEN HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA?

Ya Çok Seversen perşembe akşamları Kanal D ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Sevilen dizi bu akşam 6. bölümü ile ekrana gelecek.

ezgif.com-webp-to-jpg (31)

YA ÇOK SEVERSEN 6. BÖLÜM!

Leyla ve Ateş iyice yakınlaşırlar. Aralarındaki durumun ne olduğunu kendileri de bilemezler. Bu belirsizlik Berit’in kafasını karıştırsa da ikiliyle uğraşmaktan vazgeçmez. Füsun tesadüfen Leyla’yla ilgili sürpriz bir bilgiyi öğrenir ve peşine düşer. Bu bilgi onun eline koz verir. Berit’in konuşması Ateş ve kardeşleri de yakınlaştırır. Bütün aileyi bir araya getirir.

ezgif.com-webp-to-jpg (32)

YA ÇOK SEVERSEN SON BÖLÜM ÖZETİ

Hasan çiftliğe gelince Yakup, Meryem, Onur, Barış ve Leyla zor duruma düşer. Bir yandan Ateş ve çocuklar arasındaki anlaşmazlıklar büyümektedir. Ateş Ilgaz'ın neden olduğu sorunlarla baş etmeye çalışır. Leyla, Ateş ve çocukların arasını düzeltmeye çalışırken yakınlaşan ikili birbirini kıskanmaya başlar. Leyla’nın sürprizi Ateş’i şaşırtır.

KANAL D YAYIN AKIŞI

06:15 Küçük Ağa
07:45 Afili Aşk
09:15 Yaprak Dökümü
11:00 Magazin D Yaz
12:00 Kanal D Haber Gün Arası
13:00 Gelinim Mutfakta
15:45 Aşk-ı Memnu
18:40 Kanal D Ana Haber
20:00 Ya Çok Seversen
00:15 Veda Mektubu
03:00 Poyraz Karayel
04:30 Kavak Yelleri

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ferdi Tayfur'un o meşhur klibindeki güzel bakın kimmişFerdi Tayfur'un o meşhur klibindeki güzel bakın kimmiş
Eski nişanlısıyla davalık olmuştu! Evleniyor... Eski nişanlısıyla davalık olmuştu! Evleniyor...
İbo ile Güllüşah’ın Oya’sıydı! Kızı da çok ünlü çıktıİbo ile Güllüşah’ın Oya’sıydı! Kızı da çok ünlü çıktı
Anahtar Kelimeler:
kanal d yayın akışı doğru ele turu aktan

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Çantanın içinde terk edilen yenidoğan bebeği buldu

Çantanın içinde terk edilen yenidoğan bebeği buldu

Puma, Adidas, Merrell ve dahası! Spor giyimde %75'e varan indirim

Puma, Adidas, Merrell ve dahası! Spor giyimde %75'e varan indirim

Milyonlarca lira değerinde! Cinsel organından çıktı

Milyonlarca lira değerinde! Cinsel organından çıktı

Öğrencisine cinsel içerikli mesajlar gönderip fotoğraflarını istedi

Öğrencisine cinsel içerikli mesajlar gönderip fotoğraflarını istedi

Stanley kalitesiyle tanışın; doğada, ofiste, seyahatte keyifle kullanın!

Stanley kalitesiyle tanışın; doğada, ofiste, seyahatte keyifle kullanın!

Günün Videosu

Resmen köşe kapmaca oynadılar! Karısına yakalanmamak için sevgilisi bagaja saklandı
Resmen köşe kapmaca oynadılar! Karısına yakalanmamak için sevgilisi bagaja saklandı
Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.