YA ÇOK SEVERSEN 6. BÖLÜM! Ya Çok Seversen hangi gün, bu akşam var mı? Son bölüm özeti ve Kanal D yayın akışı

Ya Çok Seversen yeni bölüm ekranı dizinin izleyicileri tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Ateş ve Leyla'nın hikayesinin anlatıldığı Ya Çok Seversen, 6 Temmuz'da ilk bölümü ile ekran yolculuğuna başlamıştı. İşte sevilen dizi Ya Çok Seversen yeni bölüm ile ilgili detaylar ve 13 Temmuz Ağustos Kanal D yayın akışı...

YA ÇOK SEVERSEN HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA?

Ya Çok Seversen perşembe akşamları Kanal D ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Sevilen dizi bu akşam 6. bölümü ile ekrana gelecek.

YA ÇOK SEVERSEN 6. BÖLÜM!

Leyla ve Ateş iyice yakınlaşırlar. Aralarındaki durumun ne olduğunu kendileri de bilemezler. Bu belirsizlik Berit’in kafasını karıştırsa da ikiliyle uğraşmaktan vazgeçmez. Füsun tesadüfen Leyla’yla ilgili sürpriz bir bilgiyi öğrenir ve peşine düşer. Bu bilgi onun eline koz verir. Berit’in konuşması Ateş ve kardeşleri de yakınlaştırır. Bütün aileyi bir araya getirir.

YA ÇOK SEVERSEN SON BÖLÜM ÖZETİ

Hasan çiftliğe gelince Yakup, Meryem, Onur, Barış ve Leyla zor duruma düşer. Bir yandan Ateş ve çocuklar arasındaki anlaşmazlıklar büyümektedir. Ateş Ilgaz'ın neden olduğu sorunlarla baş etmeye çalışır. Leyla, Ateş ve çocukların arasını düzeltmeye çalışırken yakınlaşan ikili birbirini kıskanmaya başlar. Leyla’nın sürprizi Ateş’i şaşırtır.

KANAL D YAYIN AKIŞI

06:15 Küçük Ağa

07:45 Afili Aşk

09:15 Yaprak Dökümü

11:00 Magazin D Yaz

12:00 Kanal D Haber Gün Arası

13:00 Gelinim Mutfakta

15:45 Aşk-ı Memnu

18:40 Kanal D Ana Haber

20:00 Ya Çok Seversen

00:15 Veda Mektubu

03:00 Poyraz Karayel

04:30 Kavak Yelleri

