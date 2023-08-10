YA ÇOK SEVERSEN 6. BÖLÜM! Ya Çok Seversen hangi gün, bu akşam var mı? Son bölüm özeti ve Kanal D yayın akışı

Ya Çok Seversen yeni bölüm ekranı dizinin izleyicileri tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Ateş ve Leyla'nın hikayesinin anlatıldığı Ya Çok Seversen, 6 Temmuz'da ilk bölümü ile ekran yolculuğuna başlamıştı. İşte sevilen dizi Ya Çok Seversen yeni bölüm ile ilgili detaylar ve 13 Temmuz Ağustos Kanal D yayın akışı...
Ya Çok Seversen perşembe akşamları Kanal D ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Sevilen dizi bu akşam 6. bölümü ile ekrana gelecek.
Leyla ve Ateş iyice yakınlaşırlar. Aralarındaki durumun ne olduğunu kendileri de bilemezler. Bu belirsizlik Berit’in kafasını karıştırsa da ikiliyle uğraşmaktan vazgeçmez. Füsun tesadüfen Leyla’yla ilgili sürpriz bir bilgiyi öğrenir ve peşine düşer. Bu bilgi onun eline koz verir. Berit’in konuşması Ateş ve kardeşleri de yakınlaştırır. Bütün aileyi bir araya getirir.
Hasan çiftliğe gelince Yakup, Meryem, Onur, Barış ve Leyla zor duruma düşer. Bir yandan Ateş ve çocuklar arasındaki anlaşmazlıklar büyümektedir. Ateş Ilgaz'ın neden olduğu sorunlarla baş etmeye çalışır. Leyla, Ateş ve çocukların arasını düzeltmeye çalışırken yakınlaşan ikili birbirini kıskanmaya başlar. Leyla’nın sürprizi Ateş’i şaşırtır.
06:15 Küçük Ağa
07:45 Afili Aşk
09:15 Yaprak Dökümü
11:00 Magazin D Yaz
12:00 Kanal D Haber Gün Arası
13:00 Gelinim Mutfakta
15:45 Aşk-ı Memnu
18:40 Kanal D Ana Haber
20:00 Ya Çok Seversen
00:15 Veda Mektubu
03:00 Poyraz Karayel
04:30 Kavak Yelleri