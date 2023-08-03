Ya Çok Seversen hangi gün, saat kaçta? Ya Çok Seversen yeni bölüm ne zaman? Son bölüm özeti ve Kanal D yayın akışı

Ya Çok Seversen yeni bölüm ekranı dizinin izleyicileri tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Ateş ve Leyla'nın hikayesinin anlatıldığı Ya Çok Seversen, 6 Temmuz'da ilk bölümü ile ekran yolculuğuna başlamıştı. İşte sevilen dizi Ya Çok Seversen yeni bölüm ile ilgili detaylar ve 13 Temmuz Ağustos Kanal D yayın akışı...

YA ÇOK SEVERSEN HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA?

Ya Çok Seversen perşembe akşamları Kanal D ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Sevilen dizi bu akşam 5. bölümü ile ekrana gelecek. Bu akşam yayınlanacak bölümde; Hasan çiftliğe gelince Yakup, Meryem, Onur, Barış ve Leyla zor duruma düşer. Bir yandan Ateş ve çocuklar arasındaki anlaşmazlıklar büyümektedir. Ateş Ilgaz'ın neden olduğu sorunlarla baş etmeye çalışır. Leyla, Ateş ve çocukların arasını düzeltmeye çalışırken yakınlaşan ikili birbirini kıskanmaya başlar. Leyla’nın sürprizi Ateş’i şaşırtacaktır.

YA ÇOK SEVERSEN SON BÖLÜM ÖZETİ

Kanal D'nin sevilen yapımlarından Ya Çok Seversen 4. bölüm özeti şöyle:

Leyla ve Ateş yakınlaşmalarının ardından bir yanlış anlaşılmanın içine düşer. Bu sırada Leyla ve ekip için tehlike çanları çalmaktadır. Kimliklerini açık edecekleri bir zarf evde dolaşmaktadır.

3 AĞUSTOS KANAL D YAYIN AKIŞI

06:15 Küçük Ağa

07:45 Afili Aşk

09:15 Yaprak Dökümü

11:00 Magazin D Yaz

12:00 Kanal D Haber Gün Arası

13:00 Gelinim Mutfakta

15:45 Aşk-ı Memnu

18:40 Kanal D Ana Haber

20:00 Ya Çok Seversen

23:30 Dönence

02:00 Poyraz Karayel

04:00 Kavak Yelleri



