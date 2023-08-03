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Ya Çok Seversen hangi gün, saat kaçta? Ya Çok Seversen yeni bölüm ne zaman? Son bölüm özeti ve Kanal D yayın akışı

03.08.2023 19:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ya Çok Seversen hangi gün, saat kaçta? ekranı ile ilgili aramalar akşam saatlerine doğru hız kazandı. Kerem Bürsin ve Hafsanur Sancaktutan'ın başrollerde olduğu dizinin yönetmen koltuğunda Ali Bilgin oturuyor. Dizinin yeni bölümü ve geçen hafta yayınlanan bölümün özeti merak edilen konulardan biri oldu. Peki, Ya Çok Seversen hangi gün, saat kaçta? Ya Çok Seversen yeni bölüm ne zaman? Son bölüm özeti ve Kanal D yayın akışı...

Ya Çok Seversen yeni bölüm ekranı dizinin izleyicileri tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Ateş ve Leyla'nın hikayesinin anlatıldığı Ya Çok Seversen, 6 Temmuz'da ilk bölümü ile ekran yolculuğuna başlamıştı. İşte sevilen dizi Ya Çok Seversen yeni bölüm ile ilgili detaylar ve 13 Temmuz Ağustos Kanal D yayın akışı...

YA ÇOK SEVERSEN HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA?

Ya Çok Seversen perşembe akşamları Kanal D ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Sevilen dizi bu akşam 5. bölümü ile ekrana gelecek. Bu akşam yayınlanacak bölümde; Hasan çiftliğe gelince Yakup, Meryem, Onur, Barış ve Leyla zor duruma düşer. Bir yandan Ateş ve çocuklar arasındaki anlaşmazlıklar büyümektedir. Ateş Ilgaz'ın neden olduğu sorunlarla baş etmeye çalışır. Leyla, Ateş ve çocukların arasını düzeltmeye çalışırken yakınlaşan ikili birbirini kıskanmaya başlar. Leyla’nın sürprizi Ateş’i şaşırtacaktır.

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YA ÇOK SEVERSEN SON BÖLÜM ÖZETİ

Kanal D'nin sevilen yapımlarından Ya Çok Seversen 4. bölüm özeti şöyle:

Leyla ve Ateş yakınlaşmalarının ardından bir yanlış anlaşılmanın içine düşer. Bu sırada Leyla ve ekip için tehlike çanları çalmaktadır. Kimliklerini açık edecekleri bir zarf evde dolaşmaktadır.

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3 AĞUSTOS KANAL D YAYIN AKIŞI

06:15 Küçük Ağa
07:45 Afili Aşk
09:15 Yaprak Dökümü
11:00 Magazin D Yaz
12:00 Kanal D Haber Gün Arası
13:00 Gelinim Mutfakta
15:45 Aşk-ı Memnu
18:40 Kanal D Ana Haber
20:00 Ya Çok Seversen
23:30 Dönence
02:00 Poyraz Karayel
04:00 Kavak Yelleri


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Kerem Bürsin Hafsanur Sancaktutan doğru ele turu

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