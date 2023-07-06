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Ya Çok Seversen uyarlama mı, gerçek hikaye mi? Kanal D'nin yeni dizisi Ya Çok Seversen nerede çekiliyor?

06.07.2023 15:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ya Çok Seversen dizisinin gerçek bir hikaye olup olmadığı merak ediliyor. 6 Temmuz Perşembe akşamı Kanal D ekranlarında yayın hayatına merhaba diyecek olan Ya çok Seversen'in başrollerinde ünlü oyuncular Kerem Bürsin ve Hafsanur Sancaktutan yer alıyor. Ay Yapım’ın üstlendiği dizi hakkında merak edilenler sorgulanmaya başladı. Peki, Ya Çok Seversen uyarlama mı, gerçek hikaye mi? Kanal D'nin merakla beklenen dizisi Ya Çok Seversen nerede çekiliyor?

Ya Çok Seversen uyarlama mı, gerçek hikaye mi? Kanal D'nin yeni dizisi Ya Çok Seversen nerede çekiliyor?

Ya Çok Seversen dizisi için geri sayım başladı. Yaz dizilerinden biri olan Ya çok Seversen'in senaristliğini Kürbra Sülün, yönetmenliğini ise Ali Bilgin üstleniyor. Krem Bürsin ve Hafsanur Sancaktutan'ı başrolde buluşturan Ya Çok Seversen'in konusu ve oyuncu kadrosu ve çekim yerleri gibi detaylar dizinin başlamasına az bir zaman kala merak edildi. Peki, Ya Çok Seversen konusu ne, oyuncuları kimler? İşte detaylar...

YA ÇOK SEVERSEN NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Yaz sezonu dizilerden olan Ya Çok Seversen ilk tanıtımı sonrası dikkat çekti. Ya Çok Seversen 6 Temmuz Perşembe akşamı Kanal D ekranlarında yayın hayatına merhaba diyecek.

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YA ÇOK SEVERSEN UYARLAMA MI?

Ay yapım imzalı Ya Çok Seversen dizisi uyarlama değildir.

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YA ÇOK SEVERSEN NEREDE ÇEKİLİYOR?

Ya Çok Seversen dizisinin çekimleri İstanbul'un çeşitli semtlerinde yapılmaktadır.

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YA ÇOK SEVERSEN KONUSU

Ya Çok Seversen, annesi öldükten sonra küçük yaşta gönderildiği yatılı okuldan bir daha aile evine dönmeyen ve kendi ayakları üstünde durarak yurtdışında yaşayan, kimseye güven duymayan Ateş ile gerçek ailesini hiç tanımamış, insanları kandırarak para kazanan Leyla’nın yollarının kesişme hikayesini anlatmaktadır.

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YA ÇOK SEVERSEN OYUNCULARI

Kerem Bürsin ve Hafsanur Sancaktutan’ın başrollerinde yer aldığı dizinin kadrosunda Hatice Aslan, Şerif Erol, Cemre Ebuzziya, Nazmi Kırık, Aziz Caner İnan, Mine Kılıç, Oğulcan Arman Uslu, Durukan Çelikkaya, Lara Pera Aslan, Özgün Akaçca, ve Adin Külçe gibi isimler yer alıyor.


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