Tarih ve kurgu türündeki mini televizyon dizisi Ya İstiklal Ya Ölüm dizisi 12 bölümden oluşuyor. Bir milletin yeniden doğuşunu anlatan dizi bu akşam 20.00'da ekranlarda yerini alacak. Peki Ya İstiklal Ya Ölüm dizisinin konusu nedir? Ya İstiklal Ya Ölüm dizisinin oyuncuları kimler? İşte detaylar...

YA İSTİKLAL YA ÖLÜM DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Ya İstiklal Ya Ölüm dizisinde İstanbul'un İtilaf devletleri tarafından işgal edildiği 16 Mart 1920 ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı 23 Nisan 1920 tarihi arasındaki altı haftalık işleniyor. Dizide Milli Mücadele ruhu yansıtılıyor. İlker Kızmaz 'Mustafa Kemal Paşa'ya, Hilmi Cem İntepe 'Galip Bey'e hayat veriyor.

YA İSTİKLAL YA ÖLÜM OYUNCULARI KİMLER?

İlker Kızmaz - Mustafa Kemal Paşa

Hilmi Cem İntepe - Galip Bey

Birkan Sokullu - Topkapılı Cambaz Mehmet Bey

Mehmet Özgür - Mehmet Âkif Ersoy

Dolunay Soysert - Halide Edib

Rıza Kocaoğlu - İhsan Pere

Osman Sonant - Ali Fuat Cebesoy

Melis Sezen - Nazan Hanım

Burak Tamdoğan - Fevzi Çakmak

Deniz Celiloğlu - İsmet Paşa

Deniz Hamzaoğlu - Hüsamettin Bey

Fırat Doğruloğlu - Adnan Adıvar

Serkan Ercan - Hafız Kemal

Ushan Çakır - Salih Bozok

Altan Erkekli - Salih Hulusi Kezrak

Muhammed Cangören - Hüseyin Kazım Kadri

Mehmet Yilmaz Ak - Arman Pandikyan

Kenan Bal - Rıfat Börekçi

İbrahim Gündoğan - Damad Ferid Paşa

Umut Kurt - Edip Bey

Paul Dwyer - Sir John de Robeck

Deniz Tansel Öngel - Cevat Çobanlı

Umut Karadağ - Mustafa Sagir

Burak Yamantürk - Hayati Bey



