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Ya İstiklal Ya Ölüm dizisinin konusu nedir? Ya İstiklal Ya Ölüm dizisinin oyuncuları kimler?

16.03.2022 18:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

20 Nisan 2020'de yayınlanan Ya İstiklal Ya Ölüm dizisi 11 ve 12. bölümünde final yaptı. Yönetmen koltuğunda Yasin Uslu'nun oturduğu Ya İstiklal Ya Ölüm dizisi bu akşam özel bölümüyle TRT 1 ekranlarında yer alacak. Ya İstiklal Ya Ölüm dizisinde, Mustafa Kemal Atatürk önderliğindeki Kuvâ-yi Milliye hareketi ve Ankara'da yeni bir meclisin kurulma dönemi ile 23 Nisan 1920'de yapılan açılış işleniyor.

Ya İstiklal Ya Ölüm dizisinin konusu nedir? Ya İstiklal Ya Ölüm dizisinin oyuncuları kimler?

Tarih ve kurgu türündeki mini televizyon dizisi Ya İstiklal Ya Ölüm dizisi 12 bölümden oluşuyor. Bir milletin yeniden doğuşunu anlatan dizi bu akşam 20.00'da ekranlarda yerini alacak. Peki Ya İstiklal Ya Ölüm dizisinin konusu nedir? Ya İstiklal Ya Ölüm dizisinin oyuncuları kimler? İşte detaylar...

YA İSTİKLAL YA ÖLÜM DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Ya İstiklal Ya Ölüm dizisinde İstanbul'un İtilaf devletleri tarafından işgal edildiği 16 Mart 1920 ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı 23 Nisan 1920 tarihi arasındaki altı haftalık işleniyor. Dizide Milli Mücadele ruhu yansıtılıyor. İlker Kızmaz 'Mustafa Kemal Paşa'ya, Hilmi Cem İntepe 'Galip Bey'e hayat veriyor.

YA İSTİKLAL YA ÖLÜM OYUNCULARI KİMLER?

İlker Kızmaz - Mustafa Kemal Paşa
Hilmi Cem İntepe - Galip Bey
Birkan Sokullu - Topkapılı Cambaz Mehmet Bey
Mehmet Özgür - Mehmet Âkif Ersoy
Dolunay Soysert - Halide Edib
Rıza Kocaoğlu - İhsan Pere
Osman Sonant - Ali Fuat Cebesoy
Melis Sezen - Nazan Hanım
Burak Tamdoğan - Fevzi Çakmak
Deniz Celiloğlu - İsmet Paşa
Deniz Hamzaoğlu - Hüsamettin Bey
Fırat Doğruloğlu - Adnan Adıvar
Serkan Ercan - Hafız Kemal
Ushan Çakır - Salih Bozok
Altan Erkekli - Salih Hulusi Kezrak
Muhammed Cangören - Hüseyin Kazım Kadri
Mehmet Yilmaz Ak - Arman Pandikyan
Kenan Bal - Rıfat Börekçi
İbrahim Gündoğan - Damad Ferid Paşa
Umut Kurt - Edip Bey
Paul Dwyer - Sir John de Robeck
Deniz Tansel Öngel - Cevat Çobanlı
Umut Karadağ - Mustafa Sagir
Burak Yamantürk - Hayati Bey


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Anahtar Kelimeler:
TRT 1
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