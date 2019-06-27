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Yaban domuzlarını elleriyle besliyor

Demir Zeybu Demir Zeybu
İLGİNÇ HABERLER  | 27.06.2019 09:28 | Son Güncelleme

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, yiyecek ve su bulamayıp, yerleşim yerine inen yaban domuzlarını eliyle besliyor.

İlçenin gözde turizm merkezlerinden olan Ölüdeniz Mahallesi'nde simitçilik yapan 64 yaşındaki Nihat Yurtsever, yaklaşık bir ay önce plajda gördüğü iki yaban domuzuna ekmek ve su verdi.

Yurtseven’in Bozo ismi taktığı iki yaban domuzunu simit, ekmekle besledi. İki yaban domuzu daha sonrada aynı bölgeye her gün gelmeye başladı. Yaban domuzlarını beslerken yarım metreden fazla yaklaşarak simit ve ekmek yiyen domuzlar, bölgeye tatile gelen bazı turistlerin de ilgini çekiyor.

"SESİMİ DUYDUKLARINDA KOŞUP GELİYORLAR"

Hayvansever vatandaş gazetecilere yaptığı açıklamada hayvanları ve doğayı sevdiğini, yaklaşık bir aydır yaban domuzlarını beslediğini söyledi. "Domuzlar sesimi duyduklarında koşup geliyor. Hayvanları sevdiğim için domuzları besliyorum. Bana yarım metreye kadar yaklaşıyorlar. Bana bu kadar yaklaşacaklarını tahmin etmemiştim. Neredeyse elimden ekmeği yiyecek duruma geldiler. Hayvanları beslerken bazen turistler de fotoğrafımı çekiyor.” dedi. Hayvansever vatandaş, her gün domuzların ekmeğini ve suyunu verdiğini, gelmeye devam etikleri sürece hayvanları besleyeceğini dile getirdi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Muğla Fethiye domuz yaban domuzu

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