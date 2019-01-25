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Yaban domuzunun Konyaaltı sahilinde dev dalgalarla mücadelesi kamerada

Demir Zeybu Demir Zeybu
İLGİNÇ HABERLER  | 25.01.2019 09:52 | Son Güncelleme

Antalya'nın Konyaaltı sahiline inen yaban domuzunun dev dalgalarla mücadelesi amatör kameralara yansıdı.

Antalya genelinde etkili olan fırtına nedeniyle yolunu şaşırıp dağlardan sahile indiği tahmin edilen bir yaban domuzu, sahilde dolaşıp denize girdi. Dev dalgalarla mücadele eden domuzunu çevredeki vatandaşlar cep telefonlarıyla kaydetti.

Her defasında açılmak için denize giren ve dalgalar tarafından sahile geri itilmesine rağmen pes etmeyen domuzunun dalgaların arasında gözden kaybolduğu görüldü. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
domuz Antalya dalga

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