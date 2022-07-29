Yabancı Damat’ın Niko’su yıllara meydan okudu! Özgür Çevik yakışıklılığından hiçbir şey kaybetmemiş!

Kırgın Çiçekler, Kavak Yelleri ve Avrupa Yakası gibi pek çok dizide rol alan Özgür Çevik, Yabancı Damat dizisinde oynadığı Niko rolüyle yediden yetmişin herkesin gönlüne kazınmıştı. Türk ve Yunan ailelerin eğlenceli hikayesini konu alan dizide Çevik'in oyunculuk performansı çokça beğenilmişti.

YABANCI DAMAT'IN NİKO'SU ÖZGÜR ÇEVİK YILLARA MEYDAN OKUDU!

Beş yaşına kadar İstanbul'da büyümüş olan oyuncu, 2004 yılında Akademi Türkiye yarışması ile tanınmıştı.

2004-2007 yılları arasında Kanal D'de yayımlanan Yabancı Damat adlı dizide Niko karakterini canlandıran isim Avrupa Yakası'nda konuk oyuncu olarak katılmış ve Kavak Yelleri'nde de konuk oyuncu olarak kendi ismi ile oynamıştı.

Uzun bir süredir ekranlarda yer almayan Çevik, son olarak İyilik dizisi ile ekranlara dönüş yapmıştı.

Çevik'in son hali ve seneler içindeki değişimi ise görenleri şaşırttı.

Ünlü oyuncunun genç görünümünden hiçbir şey kaybetmediği görüldü.

İşte Yabancı Damat'ın Niko'su Özgür Çevik'in son hali...





