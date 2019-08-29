Yabancı dizisinde kriz! İlker Kaleli apar topar ayrıldı

Kayıp Şehir ve Poyraz Karayel adlı dizide geniş hayran kitlesine ulaşan İlker Kaleli'nin sevenlerine üzücü bir haber geldi. Kaleli, Show TV'de yayınlanması beklenen Yabancı dizisinden henüz bilinmeyen bir sebeple ayrıldı.

Daha önce de Beren Saat'le oynayacağı Tren filminden son dakikada ayrılma kararı alan İlker Kaleli'nin hayranları bu habere üzülürken, ünlü oyuncunun Burçin Terzioğlu ile ilişkisinin sonlanmasının ardından kendisini bir türlü toparlayamadığı iddia edildi.

Kaleli'nin adı daha önce İlk Adım 1919 filminde de geçmiş ancak görüşmeler imza aşamasına geçmemişti.

Öte yandan İlker Kaleli'nin BBC yapımı yabancı bir dizide yer alacağı haberleri de geçtiğimiz günlerde ortaya çıkmıştı.

