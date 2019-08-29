Mynet Trend

Yabancı dizisinde kriz! İlker Kaleli apar topar ayrıldı

zeynep.ok zeynep.ok
SİNEMA TV  | 29.08.2019 13:35 | Son Güncelleme

Uzun süredir televizyon dizilerinde yer almayan ve depresyona girdiği iddia edilen İlker Kaleli, başrolünde oynayacağı Yabancı dizisinden apar topar ayrılma kararı aldı.

Yabancı dizisinde kriz! İlker Kaleli apar topar ayrıldı

Kayıp Şehir ve Poyraz Karayel adlı dizide geniş hayran kitlesine ulaşan İlker Kaleli'nin sevenlerine üzücü bir haber geldi. Kaleli, Show TV'de yayınlanması beklenen Yabancı dizisinden henüz bilinmeyen bir sebeple ayrıldı.

Daha önce de Beren Saat'le oynayacağı Tren filminden son dakikada ayrılma kararı alan İlker Kaleli'nin hayranları bu habere üzülürken, ünlü oyuncunun Burçin Terzioğlu ile ilişkisinin sonlanmasının ardından kendisini bir türlü toparlayamadığı iddia edildi.

Kaleli'nin adı daha önce İlk Adım 1919 filminde de geçmiş ancak görüşmeler imza aşamasına geçmemişti.

Öte yandan İlker Kaleli'nin BBC yapımı yabancı bir dizide yer alacağı haberleri de geçtiğimiz günlerde ortaya çıkmıştı.

İtfaiye eri kediyi kurtardı elini kurtaramadı İtfaiye eri kediyi kurtardı elini kurtaramadı
Ünlü isimler kardeşlerini yalnız bırakmadıÜnlü isimler kardeşlerini yalnız bırakmadı
Brad Pitt, festivale tekneyle geldiBrad Pitt, festivale tekneyle geldi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
YABANCI ilker kaleli

En Çok Okunan Trend Haberler

Gören şaşkına dönüyor! Son çare olarak bunu yaptılar

Gören şaşkına dönüyor! Son çare olarak bunu yaptılar

Şort tepkisi! 'Tanga ile dolaşsa bile...'

Şort tepkisi! 'Tanga ile dolaşsa bile...'

Tepki çeken görüntülerin ardından harekete geçildi

Tepki çeken görüntülerin ardından harekete geçildi

İstanbul'da bu sabah! Boğaz trafiğe kapatıldı

İstanbul'da bu sabah! Boğaz trafiğe kapatıldı

İlginizi Çekebilir

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Çocuk dizisinden ilk fragman yayınlandı!

Çocuk dizisinden ilk fragman yayınlandı!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

İşte Seda Sayan'lı Yemekteyiz yarışması!

İşte Seda Sayan'lı Yemekteyiz yarışması!

Erkenci Kuş'ta final öncesi sürpriz gelişme!

Erkenci Kuş'ta final öncesi sürpriz gelişme!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Masal Şatosu: Sihirli Davet filminin galasına ünlüler akın etti

Ünlü isimler kardeşlerini yalnız bırakmadı

Brad Pitt 76. Venedik Film Festivali'ne katıldı

Brad Pitt, festivale tekneyle geldi

Joker’den iddialı fragman

Joaquin Phoenix’li Joker filminden iddialı fragman

Jason Momoa iki saat asansörde mahsur kaldı

Ünlü oyuncunun zor anları... Saatlerce yardım bekledi

Star Wars: Skywalker’ın Yükselişi ile destansı bir yolculuğa hazır mısınız?

Destansı bir yolculuğa hazır mısınız?

Usta isimleri bir araya getiren The Laundromat’ın fragmanı yayınlandı

The Laundromat’ın fragmanı yayınlandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.