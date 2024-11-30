Yabani bu akşam var mı, yok mu? RTÜK durdurma cezası bu hafta uygulanacak mı? Sahipsizler ve Yabani yeni bölüm ne zaman?

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, milli ve manevi değerlere aykırı hareket eden, şiddeti toplumda kanıksatıcı hale getiren ve kuralları ihlal eden yayıncılara ceza kesti. Arka Sokaklar, Deha, Sahipsizler ve Yabani dizilerindeki bazı sahneler yüzünden durdurma cezası verildi.

RTÜK tarafından verilen durdurma cezanın kanallar tarafından uygulanabilmesi için kararlarının önce tebliğ edilmesi gerekiyor. Bu nedenle kanallar şu aşamada kararın kendilerine iletilmesini bekliyor.

Dün akşam RTÜK kararı henüz tebliğ edilmediği için Kanal D, Arka Sokaklar'ın yeni bölümünü yayınlamıştı. Bugün ceza alan bir başka dizi daha yeni bölümüyle izleyicisinin karşısına çıkacak.

KANALLAR KARARINI VERDİ

Kanallar kendi kararını verdi ve en başından beri RTÜK kararına itiraz edeceği öğrenilen NOW TV Yabani'nin yeni bölümünü yayınlayacak. Aralık sonunda final yapması planlanan dizinin final tarihi ise RTÜK cezasına göre belli olacak.

Star Tv'de ise bu akşam Sahipsizler'in tekrar bölümünü ekrana getirecek.

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 İki Aile

08:30 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi

09:30 Kral Şakir

11:15 Sahipsizler

14:00 Yerli Dizi Tekrarı

16:30 Sahipsizler

19:00 Star Haber

20:00 Sahipsizler/Tekrar

22:45 Sahipsizler

01:30 Erkenci Kuş

03:30 Baba Ocağı

05:00 Söz

06:30 Kral Şakir-Oyun Zamanı (Yerli Sinema)

NOW TV YAYIN AKIŞI

07:30 Fatih Savaş İle Sabah Sohbetleri

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Ekonomi Arası

11:20 Memet Özer İle Mutfakta

12:15 Kamera Arkası

13:00 Leyla: Hayat... Aşk... Adalet

16:00 Kızıl Goncalar

19:00 Ozan Gündoğdu İle Now Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Yabani/Yeni Bölüm

23:45 Aşk Evlilik Boşanma

05:00 Kefaret

06:00 Şahane Hayatım