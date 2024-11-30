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  4. Yabani bu akşam var mı, yok mu? RTÜK durdurma cezası bu hafta uygulanacak mı? Sahipsizler ve Yabani yeni bölüm ne zaman?

Yabani bu akşam var mı, yok mu? RTÜK durdurma cezası bu hafta uygulanacak mı? Sahipsizler ve Yabani yeni bölüm ne zaman?

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
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Yabani dizisinin yeni bölümünün bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağı merak ediliyor. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), yayıncılık ilkelerini ihlal eden TV programlarına idari para cezası ve program durdurma cezası kesti. Ceza alan diziler arasında; Arka Sokaklar, Deha, Sahipsizler ve Yabani yer aldı. Kanallar ise dizilerin yeni bölümleri için kararını verdi.

Yabani bu akşam var mı, yok mu? RTÜK durdurma cezası bu hafta uygulanacak mı? Sahipsizler ve Yabani yeni bölüm ne zaman?

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, milli ve manevi değerlere aykırı hareket eden, şiddeti toplumda kanıksatıcı hale getiren ve kuralları ihlal eden yayıncılara ceza kesti. Arka Sokaklar, Deha, Sahipsizler ve Yabani dizilerindeki bazı sahneler yüzünden durdurma cezası verildi.

RTÜK tarafından verilen durdurma cezanın kanallar tarafından uygulanabilmesi için kararlarının önce tebliğ edilmesi gerekiyor. Bu nedenle kanallar şu aşamada kararın kendilerine iletilmesini bekliyor.

Dün akşam RTÜK kararı henüz tebliğ edilmediği için Kanal D, Arka Sokaklar'ın yeni bölümünü yayınlamıştı. Bugün ceza alan bir başka dizi daha yeni bölümüyle izleyicisinin karşısına çıkacak.

yabani 3

KANALLAR KARARINI VERDİ

Kanallar kendi kararını verdi ve en başından beri RTÜK kararına itiraz edeceği öğrenilen NOW TV Yabani'nin yeni bölümünü yayınlayacak. Aralık sonunda final yapması planlanan dizinin final tarihi ise RTÜK cezasına göre belli olacak.

SAHİPSİZLER 3

Star Tv'de ise bu akşam Sahipsizler'in tekrar bölümünü ekrana getirecek.

STAR TV YAYIN AKIŞI

star tv

07:00 İki Aile
08:30 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi
09:30 Kral Şakir
11:15 Sahipsizler
14:00 Yerli Dizi Tekrarı
16:30 Sahipsizler
19:00 Star Haber
20:00 Sahipsizler/Tekrar
22:45 Sahipsizler
01:30 Erkenci Kuş
03:30 Baba Ocağı
05:00 Söz
06:30 Kral Şakir-Oyun Zamanı (Yerli Sinema)

NOW TV YAYIN AKIŞI

yabani

07:30 Fatih Savaş İle Sabah Sohbetleri
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Memet Özer İle Mutfakta
12:15 Kamera Arkası
13:00 Leyla: Hayat... Aşk... Adalet
16:00 Kızıl Goncalar
19:00 Ozan Gündoğdu İle Now Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Yabani/Yeni Bölüm
23:45 Aşk Evlilik Boşanma
05:00 Kefaret
06:00 Şahane Hayatım

Anahtar Kelimeler:
dizi rtük yabani Sahipsizler
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