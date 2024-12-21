Yabani bu akşam var mı, yok mu? Yabani neden yayınlanmadı, yeni bölüm ne zaman? Final için geri sayım...

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), yayıncılık ilkelerini ihlal eden TV programları ve diziler için çeşitli televizyon kanallarına idari para cezası ve yayın durdurma cezası kesti.

Bu dizilerden biri de NOW Tv'nin fenomen dizisi Yabani oldu. Halit Özgür Sarı, Dolunay Soysert ve Yurdaer Okur'un başrollerinde yer aldığı dizi için durdurma cezası geçtiğimiz hafta kanala tebliğ edildi ve dizinin yeni bölümü yayınlanmadı.

BU AKŞAM DA YAYINLANMAYACAK

Yabani dizisinin yeni bölümü bu akşam da durdurma cezası gereği ekrana gelmeyecek. Dizinin RTÜK cezası bu akşam sona erecek. NOW TV'de Yabani yerine o saatte belgesel yayınlanacak.

Yabani dizisi için RTÜK cezası sonrası final kararı gündeme geldi. 28 Aralık’ta 50. bölümüyle izleyicisinin karşısına çıkacak olan Yabani dizisi 51. bölümle ekran macerasını noktalayacak.

Yabani dizisinin büyük finali, ocak ayında her yıl kanalların reklam fiyat ayarlaması nedeniyle vereceği aranın ardından yapılacak.

SON KEZ SETE ÇIKILDI

Alınan final kararı sonrası Yabani dizisi için son kez sete çıkıldı. Dizinin başrollerinden Dolunay Soysert son set gününde toplu bir kare paylaşarak "Bir dönemi bu gece gülerek, sarılarak, ağlayarak kapadık" notunu düştü.