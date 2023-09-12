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Yabani dizisi nerede çekiliyor? Fox TV'nin yeni dizisi Yabani hangi ilde çekiliyor? Bu akşam başlıyor!

12.09.2023 15:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yabani dizisi konusu ve oyuncularının yanı sıra nerede çekildiği de merak edildi. Fox TV'nin yeni dizisi ile ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor. Halit Özgür Sarı, Simay Barlas, Yurdaer Okur ve Dolunay Soysert'in başrolde olduğu dizi bu akşam ilk bölümü ile ekrana gelecek. Peki, Yabani dizisi nerede çekiliyor? Fox TV'nin yeni dizisi Yabani hangi ilde çekiliyor? İşte FOX TV yayın akışı...

Yabani dizisi bu akşam ilk bölümü ile Fox TV'de ekrana gelecek. İlk bölümü ile ekran yolculuğa başlayacak olan Yabani dizisi saat 20.00'de izleyiciyle buluşacak. Dizinin çekim yeri, hangi il ve ilçede çekildiği merak edildi. İşte Yabani dizisi çekim yeri detayları...

YABANİ DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Yabani dizisi İstanbul'da çekiliyor. Yabani dizisi oyuncuları arasında Halit Özgür Sarı, Simay Barlas, Yurdaer Okur, Dolunay Soysert, Bertan Asllani, Şebnem Hassanisoughi Bilgiç, Osman Alkaş, Ayşegül Ünsal, Sezer Arıçay, Birgül Ulusoy, Rojbin Erden, Seray Özkan, Selim Can Yalçın, Ramiz Mullamusa, Güray Görkem, Bartu Dilmen, Aleyna Al ve Aşkın Şenol yer alıyor.

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FOX TV'NİN YENİ DİZİSİ YABANİ HANGİ İLDE ÇEKİLİYOR?

Fox TV'nin yeni dizisi Yabani, İstanbul'da çekiliyor. Oldukça renkli görüntülerin ortaya çıktığı çekimler İstanbul’un Beşiktaş ve Galata gibi yerlerinde gerçekleşiyor.

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Yapımını NTC Medya'nın üstlendiği, yönetmen koltuğunda M. Çağatay Tosun'un oturduğu, senaryosunu Hilal Yıldız'ın yazdığı “Yabani” dizisi FOX TV izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor.

FOX TV YAYIN AKIŞI

07:45 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:30 Çağla İle Yeni Bir Gün
12:00 Bambaşka Biri
13:45 En Hamarat Benim
16:30 Bu Tabak Kimin?
19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
20:00 Yabani
03:30 Bu Tabak Kimin?
05:45 Kefaret

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