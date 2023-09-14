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Yabani konusu nedir, oyuncuları kimdir? Yabani dizisi uyarlama mı, gerçek hikaye mi?

14.09.2023 17:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yabani dizisi konusu ve oyuncuları gibi detaylar merak ediliyor. FOX TV'nin yeni sezon dizilerinden Yabani'nin başrollerini Halit Özgür Sarı, Simay Barlas ve Yurdaer Okur gibi isimler paylaşıyor. Yabani'nin yönetmen koltuğunda M. Çağatay Tosun otururken senaristliğini ise Hilal Yıldız kaleme alıyor. Peki, Yabani konusu nedir, oyuncuları kimdir? Yabani dizisi uyarlama mı, gerçek hikaye mi?

Yabani birinci bölüm konusu ve diziye dair detaylar hız kesmeden sorgulanmaya devam ediyor. Ekranların yeni dizisi Yabani, ilk bölümü ile izleyicilerin dikkatini çekmeyi başardı. Yabani dizisi oyuncuları arasında yer alan Halit Özgür Sarı Yaman karakteri, Simay Barlas ise Rüya karakteri ile seyircilerin karşısına çıkacak. Dizi 14 Eylül akşamında tekrar bölümü ile ekranlara gelecek. İşte Yabani dizisi hakkında merak edilen detaylar...

YABANİ KONUSU

Kendini bildi bileli sokaklarda hayatta kalma mücadelesi vermiş olan Yaman, çocukken yollarının kesiştiği Cesur, Asi ve Umut’la kendine bir aile kurmuştur. Neden ve nasıl sokağa düştüklerinden bihaber olan bu dört genç, çocukluk travmalarını geride bırakıp birbirlerine tutunmayı seçmişlerdir. Yaşadıkları zor hayat koşullarına rağmen mutludurlar.

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Tek dertleri Umut’un tedavisidir. Umut’un yürüyebilmesi için “Mucize Doktor” diye reklamı yapılan yabancı bir doktora umut bağlamışlardır. Ancak bu doktor yılda bir kez Türkiye’ye gelmekte ve sadece o gün sınırlı sayıda hasta görmektedir. Ve muayene ücreti bu çocukların hayatlarında bir arada görmedikleri bir meblağdır. Yaman kağıt toplamaya çıktığı rutin bir günün sonunda Rüya ve Alaz’la karşılaşır ve kendini tuhaf bir yolculuğun içinde bulur. Bu iki şımarık gence yardım etmek üzere girdiği bu küçük maceranın onu kayıp çocukluğuna kadar götüreceğinden habersizdir henüz…

YABANİ OYUNCULARI

Yabani dizisi oyuncuları arasında Halit Özgür Sarı, Simay Barlas, Yurdaer Okur, Dolunay Soysert, Bertan Asllani, Şebnem Hassanisoughi Bilgiç, Osman Alkaş, Ayşegül Ünsal, Sezer Arıçay, Birgül Ulusoy, Rojbin Erden, Seray Özkan, Selim Can Yalçın, Ramiz Mullamusa, Güray Görkem, Bartu Dilmen, Aleyna Al, Aşkın Şenol yer alıyor.

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Halit Özgür Sarı- Yaman
Simay Barlas - Rüya
Yurdaer Okur - Serhan Soysalan
Bertan Asllani - Alaz Soysalan
Şebnem - Şebnem Hassanisoughi Bilgiç

YABANİ UYARLAMA MI, GERÇEK HİKAYE Mİ?

Yaban dizisi uyarlama değildir. Dizi, konusunu gerçek bir hikayeden almıyor. Tamamen kurgusal olan Yabani dizisinin orijinal senaryosunu Hilal Yıldız yazıyor.

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YABANİ İLK BÖLÜMÜ İZLE!

Yabani dizisinin ilk bölümü FOX TV'nin resmi YouTube sayfası üzerinden de izlenebilir.


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