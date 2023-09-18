Yabani'nin Rüya'sı Simay Barlas'ın estetiksiz hali sosyal medyayı salladı! Görenler inanamadı

Şimdilerde Halit Özgür Sarı, Yurdaer Okur, Dolunay Soysert, Şebnem Hassanisoughi ve Bertan Asllani gibi isimlerin oyuncu kadrosunda yer aldığı yeni dizi Yabani'de Rüya karakterine hayat veren ünlü oyuncu Simay Barlas duru güzelliği ve başarılı oyunculuk performansıyla dikkat çekiyor.

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden olan genç yıldız Ömer dizisinde hayat verdiği Süreyya karakteriyle de çok sevilmişti.

Barlas şimdi de estetiksiz haliyle gündem oldu. Güzel oyuncunun eski halini görenler gözlerine inanamadı.

Simay Barlas, 7 Mayıs 1999 tarihinde İstanbul'da doğdu. İstanbul Bilgi Üniversitesi Sinema Televizyon Bölümü'nden mezun oldu.

İlk oyunculuk deneyimini 2014-2017 yılları arasında Star TV'de yayımlanan Paramparça adlı dizide canlandırdığı "Öykü" karakteri ile yaşadı.

Barlas, ardından 2017 yılında Kanal D'de yayımlanan Adı Efsane adlı dizide "Naz", 2016-2017 yılları arasında Star TV'de yayımlanan Hayat Bazen Tatlıdır adlı dizide "Gözde" ve 2019-2020 yılları arasında Kanal D yayımlanan Zalim İstanbul adlı dizide Damla karakterlerine hayat verdi.

Simay Barlas 2020 yılında Kanal D'de yayımlanan Bir Annenin Günahı adlı dizide "Yağmur" ve 2021-2022 yılları arasında Show TV'de yayımlanan Aziz adlı dizide "Efnan" karakterini canlandırdı.

Güzel oyuncu son olarak başrollerini Selahattin Paşalı ve Gökçe Bahadır'ın paylaştığı Ömer dizisinde Süreyya karakterine hayat verdi.





