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Yabani'nin Rüya'sı Simay Barlas'ın estetiksiz hali sosyal medyayı salladı! Görenler inanamadı

18.09.2023 00:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fox Tv'nin yeni dizisi Yabani'de Rüya karakterine hayat veren Simay Barlas, başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle dikkat çekiyor. Rol aldığı yapımlarla sık sık gündeme gelen güzel oyuncunun estetiksiz hali sosyal medyayı salladı. Simay Barlas'ın eski halini görenler şaşkınlığını gizleyemedi.

Şimdilerde Halit Özgür Sarı, Yurdaer Okur, Dolunay Soysert, Şebnem Hassanisoughi ve Bertan Asllani gibi isimlerin oyuncu kadrosunda yer aldığı yeni dizi Yabani'de Rüya karakterine hayat veren ünlü oyuncu Simay Barlas duru güzelliği ve başarılı oyunculuk performansıyla dikkat çekiyor.

Simay Barlas 2

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden olan genç yıldız Ömer dizisinde hayat verdiği Süreyya karakteriyle de çok sevilmişti.

Simay Barlas 3

Barlas şimdi de estetiksiz haliyle gündem oldu. Güzel oyuncunun eski halini görenler gözlerine inanamadı.

Simay Barlas estetiksiz 1

Simay Barlas, 7 Mayıs 1999 tarihinde İstanbul'da doğdu. İstanbul Bilgi Üniversitesi Sinema Televizyon Bölümü'nden mezun oldu.

Simay Barlas ESTTEİKSİZ 3

İlk oyunculuk deneyimini 2014-2017 yılları arasında Star TV'de yayımlanan Paramparça adlı dizide canlandırdığı "Öykü" karakteri ile yaşadı.

Simay Barlas estetiksiz 2

Barlas, ardından 2017 yılında Kanal D'de yayımlanan Adı Efsane adlı dizide "Naz", 2016-2017 yılları arasında Star TV'de yayımlanan Hayat Bazen Tatlıdır adlı dizide "Gözde" ve 2019-2020 yılları arasında Kanal D yayımlanan Zalim İstanbul adlı dizide Damla karakterlerine hayat verdi.

Simay Barlas 4

Simay Barlas 2020 yılında Kanal D'de yayımlanan Bir Annenin Günahı adlı dizide "Yağmur" ve 2021-2022 yılları arasında Show TV'de yayımlanan Aziz adlı dizide "Efnan" karakterini canlandırdı.

Simay Barlas 5

Güzel oyuncu son olarak başrollerini Selahattin Paşalı ve Gökçe Bahadır'ın paylaştığı Ömer dizisinde Süreyya karakterine hayat verdi.

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Simay Barlas 7

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