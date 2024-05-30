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Yad etmek nasıl yazılır? Yad etmek ayrı mı yazılır bitişik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Defne Vera Şahin Defne Vera Şahin
28.05.2024 21:46
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Türkçe, dünyanın en zengin kelime hazinelerinden birine sahip bir dil olarak, pek çok birleşik kelime, birleşik fiil ve sıfat barındırır. Bu kelime çeşitliliği, Türkçe'nin geniş kelime dağarcığının önemli bir sebebidir. Etmek, edilmek, olmak gibi yardımcı fiillerle oluşturulan çok sayıda kelime mevcuttur ve bu kelimelerin yazımında sıklıkla hatalar yapılır. Bunlardan biri de “yad etmek” ifadesidir. Peki, yad etmek nasıl yazılır?

Türkçe'de birçok kelimenin yabancı kökenli olduğu görülmektedir. Bazı kelimeler ise, başka kelimelerle birleşerek yeni anlamlar kazanır ve birleşik yapıda kelimeler oluşturur, bu durum da Türkçe'nin kelime haznesini genişletir. Ancak, bu kelime çeşitliliği bazı durumlarda sözcüklerin veya ifadelerin yanlış telaffuz edilmesine ya da yazım hatalarına neden olabilir. Doğru yazım kurallarına uymak, bu tür hataların önüne geçmek için oldukça önemlidir. Bu kapsamda “yad etmek” ifadesinin doğru yazım biçimi araştırılmaktadır.

Yad etmek nasıl yazılır?

Türkçe'de bulunan birçok sözcüğün doğru ifade şekilleri araştırılmaktadır. Bunlardan biri de yad etmek ifadesidir. Yad etmek TDK anlamı; “anmak, hatırlamak” olarak açıklanmaktadır. Bu kelimenin nasıl yazılacağı konusuna gelindiğinde ise yad etmek ayrı mı yazılır sorusunun yanıtı aranır. Yad etmek yazımı ayrı olması gereken bir ifadedir. Bu ifadenin bitişik bir şekilde yazımı imla hatası olarak değerlendirilir.

Yad etmek doğru yazılışı

Günlük konuşma dilinde sıkça kullanılan kelimelerin yazımı esnasında hatalar yapılır. Bu hataların başlıca nedeni, kelimelerin söylendiği gibi yazılıyor olmasıdır. Yazım hatalarından kaçınmak için TDK tarafından açıklanan yazım kılavuzlarına başvurmak son derece önemlidir. Bu kılavuzlar, Türkçe'deki kelimelerin doğru yazılışlarını ve anlamlarını belirler.

Kelimelerde yapılan yazım hataları hem kelimenin anlamını değiştirir hem de cümle içinde anlam bozukluğuna yol açar. Özellikle iki veya daha fazla kelimeden oluşan birleşik kelimelerde yazım hataları daha sık görülür. Bunun sebebi, kelimelerin bitişik mi yoksa ayrı mı yazılacağını bilmemekten kaynaklanır. Bu kapsamda araştırılan yad etmek bitişik mi yazılır sorusunun yanıtı aşağıdaki gibidir:

  • Yad etmek (Doğru kullanım)
  • Yadetmek (Yanlış kullanım)
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