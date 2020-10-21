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Yağ çekmeyen yumurtalı ekmek kızartması nasıl yapılır?

Gökçen Bektaş Gökçen Bektaş
TARİFLER HABERLERİ  | Son Güncelleme

Çocukluğumuzun enfes lezzetlerinden olan yumurtalı ekmeği yağ çekmeden hazırladık. Lezzeti yerinde, mideyi rahatsız etmeyen yumurtalı ekmek kızartması geliyor, buyursunlar.

Yağ çekmeyen yumurtalı ekmek kızartması nasıl yapılır?

Kahvaltıların yıldızı olan yumurtalı ekmek kızartması, hem tatlı hem de tuzlu eşlikçilerle iyi giden muazzam bir lezzet. Hafta sonu keyif yapmak istiyorsanız yağ çekmeyen, mideye zarar vermeyen bu tarifi deneyebilirsiniz.

MALZEMELER

Bir bütün dilimlenmiş ekmek
2 çay bardağı süt
2 adet yumurta
Bir yemek kaşığı
Kekik
Nane
Pul biber
Sıvı yağ

HAZIRLANIŞI

Derin bir kabın içinde sütü ve yumurtaları çırpın.
Ardından içine unu ve baharatları ilave edip çırpma işlemine devam edin.
Dilimlenen ekmekleri bu sosa arkalı önlü batırın.
Bol sıvı kızgın yağda ekmekleri kızartın. Afiyet olsun.

Ekmeklerimizi dilimliyoruz. Yarım ekmek kadar dilimlerseniz karışım yeterli olacaktır.
Bir kabın içine sütümüzü koyup, yumurtalarımızı kırıp çırpıyoruz.
Unumuzu da ekleyip baharatları da ekleyip iyice çırpıyoruz.
Dilimlediğimiz ekmekleri arkalı önlü bu karışıma buluyoruz ve az yağda arkalı önlü kızartıyoruz.
Kızgın yağa ekmekleri bırakın ki, ekmekler yağ çekmesin.

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