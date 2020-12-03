Yağ çekmeyip göz göz kabarıyor: Kahvaltılık pişi tarifi

Hamur kızartmasına bayılıyorsanız bu yağ çekmeyen pişi tarifimizi mutlaka denemelisiniz. Aşırı yağlı olduğu için yemeye bir türlü vicdanı el vermeyenlere sesleniyoruz! Bu kahvaltılık pişi öyle hafif ki yedikçe uçuruyor sanki :)

PİŞİ TARİFİ İÇİN MALZEMELER

Bir adet yumurta

Yarım su bardağı yoğurt

Çeyrek su bardağı sıvı yağ

Bir tatlı kaşığı tuz

Bir paket kabartma tozu veya bir çay kaşığı karbonat

PİŞİ NASIL YAPILIR?

Yumurta, yoğurt, sıvı yağ, kabartma tozu/karbonat ve tuzu uygun bir yoğurma kabına alın.

Çırpma teli ile tüm malzemeler birbirine karışana kadar çırpın. Çırpma teli yoksa çatal veya kaşık yardımıyla hatta elinizle de malzemeleri karıştırabilirsiniz.

Tüm malzemeler birbiriyle özleşince yaklaşık 2 bardak unu yavaş yavaş ekleyerek hamuru yoğurun. Ele yapışmayan yumuşak bir hamur elde ettiğinizde doğru kıvamı yakalamışsınız demektir.

Hamuru tezgaha alın ve dört eşit parçaya ayırın. Her bir parçayı merdane yardımıyla yaklaşık yarım santimetre kalınlığında açın.

Açtığınız hamuru keskin bir bıçak ile kesin ve kibrit kutusundan biraz daha büyük parçalar elde edin. Pişilerinizin şeklinin yuvarlak olmasını isterseniz açtığınız hamuru su bardağı ile de kesebilirsiniz.

Uygun bir tavaya bir miktar sıvı yağ koyun ve yağı güzelce kızdırın. Tavayı dolduracak sayıda pişi parçasını birbirlerinin üstüne gelmeyecek şekilde kızgın yağın içine alın.

Pişilerin bir yüzü kızarınca bir maşa yardımıyla pişileri ters çevirip diğer yüzlerini de kızartın.Kalan tüm pişi parçalarını aynı şekilde kızartın ve servis tabağına alın.

