Yağ yakmaya yardımcı olan 6 baharat

Yemeklerinize ya da içeceklerinize ekleyeceğiniz bazı baharatlar sayesinde hayalinizdeki vücuda kavuşabilirsiniz.

KİMYON

Kalsiyum ve demir bakımından zengin olan kimyon, metabolizmayı hızlandıran bir baharattır. Üstelik tok tutucu etkisi de bulunur. Yemeklerinize kimyon ekleyebilir ve öğünlerinizden önce kimyon tüketerek fazla yemek yemenin önüne geçebilirsiniz.

KARANFİL



Vücutta ödem atmanın en hızlı yoludur. Aynı zamanda tatlı krizlerini de bıçak gibi keser. İki adet karanfili ılık suyun içinde bekletin ve yarım saat sonra suyu için. Tatlı krizi yaşadığınız anlarda ise karanfil çiğneyebilirsiniz.

KARABİBER



Tane karabiberde bulunan piperine maddesi vücutta yağ yakımını hızlandırır. Tane karabiber yemek metabolizmayı hızlandırır.

HARDAL TOHUMU



Hardal tohumu kas hücrelerini uyarır ve kas kütlesinin çoğalmasına yardımcı olur. Diyetinize eklediğiniz hardal tohumu sayesinde yağ yakımınızı hızlandırıp kilo verebilirsiniz.

ZERDEÇAL



Alternatif tıp için önemli bir baharat türüdür. Yağ yakımını hızlandırır. Bunun için kahvaltıdan yarım saat önce limon suyu ile karıştırıp içebilirsiniz.

KAKULE



Yeşil çayla berber demlediğinizde harika bir yağ yakıcı iksire dönüşür.

