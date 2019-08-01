YEMEK

Yağ yakmaya yardımcı olan 6 baharat

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 01.08.2019 09:41 | Son Güncelleme

Kilo vermek için baharatlardan yardım almayı denediniz mi? Bu 6 baharat sayesinde hızlıca yağ yakıp kilolarınızdan kurtulabilirsiniz.

Yağ yakmaya yardımcı olan 6 baharat

Yemeklerinize ya da içeceklerinize ekleyeceğiniz bazı baharatlar sayesinde hayalinizdeki vücuda kavuşabilirsiniz.

KİMYON
Kalsiyum ve demir bakımından zengin olan kimyon, metabolizmayı hızlandıran bir baharattır. Üstelik tok tutucu etkisi de bulunur. Yemeklerinize kimyon ekleyebilir ve öğünlerinizden önce kimyon tüketerek fazla yemek yemenin önüne geçebilirsiniz.

KARANFİL
karanfil
Vücutta ödem atmanın en hızlı yoludur. Aynı zamanda tatlı krizlerini de bıçak gibi keser. İki adet karanfili ılık suyun içinde bekletin ve yarım saat sonra suyu için. Tatlı krizi yaşadığınız anlarda ise karanfil çiğneyebilirsiniz.

KARABİBER
karabiber
Tane karabiberde bulunan piperine maddesi vücutta yağ yakımını hızlandırır. Tane karabiber yemek metabolizmayı hızlandırır.

HARDAL TOHUMU
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Hardal tohumu kas hücrelerini uyarır ve kas kütlesinin çoğalmasına yardımcı olur. Diyetinize eklediğiniz hardal tohumu sayesinde yağ yakımınızı hızlandırıp kilo verebilirsiniz.

ZERDEÇAL
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Alternatif tıp için önemli bir baharat türüdür. Yağ yakımını hızlandırır. Bunun için kahvaltıdan yarım saat önce limon suyu ile karıştırıp içebilirsiniz.

KAKULE
kakule
Yeşil çayla berber demlediğinizde harika bir yağ yakıcı iksire dönüşür.

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