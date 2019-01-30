Yağdan kilo vermenin 3 büyük sırrı

1- BİTKİSEL YAĞLAR TÜKETİN

Bitkisel yağlar olarak adlandırdığımız besinler: ceviz, badem, fındık, zeytin, hindistan cevizi yağı, avokado yağı gibi yağların birçok faydası bulunmaktadır. Bu besinlerin sindirimi uzun sürede gerçekleştiğinden, hem tok tutacak, hem de bitkisel yağların tüketimi vücutta yağ yakımını hızlandıracaktır. Bu besinlerin tüketilmesi gereken miktarı kişiden kişiye değişim göstermektedir. Yağ yakımını hızlandırmak için bu besinlerin fazla miktarda tüketilmesi vücutta yağlanmaya sebep olacaktır. Unutulmamalıdır ki, dünyanın en sağlıklı besini bile olsa fazla miktarda tüketildiği takdirde vücutta yağ olarak depolanacaktır.

Yemekleri zeytinyağı, avokado yağı veya hindistan cevizi yağında hazırlayarak, kahvaltıda zeytin, ara öğünlerde ise ceviz, badem, fındık tüketerek bitkisel yağ tüketimini arttırabiliriz.

2- KOMPLEX KARBONHİDRAT TÜKETİN

Basit karbonhidrat olarak adlandırdığımız karbonhidratları (bal, reçel, marmelat, şeker) tükettiğiniz takdirde şeker seviyesi birden yükselecek ve insülin salınımı artışı meydana gelecektir. Vücutta insülin salınımı arttığında ise, yağlanma ortaya çıkacaktır. Bu yüzden, tükettiğiniz karbonhidratları, komplex karbonhidratlar olarak adlandırdığımız karbonhidratlardan (yulaf, kinoa, mercimek, kepekli bulgur) yana tercih ederseniz, şeker seviyesini daha yavaş yükselteceğinden, insülin salınımının daha dengeli bir şekilde olmasını sağlayacaktır. Bu durum hem daha uzun süre tok kalmanızı, hem de vücudun yağlanmasını azaltacaktır.