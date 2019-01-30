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Yağdan kilo vermenin 3 büyük sırrı

Betül Kurucu Betül Kurucu
SAĞLIK  | 30.01.2019 15:59 | Son Güncelleme

Verilen kiloların geri alınmasını zorlaştırmak için bu kiloların yağdan verilmesinin, değişmez şart olduğunu vurgulayan Uzman diyetisyen Çağatay Köşkeroğlu, yağdan kilo kaybı sağlamak için 3 büyük sırrı açıklıyor.

Yağdan kilo vermenin 3 büyük sırrı

1- BİTKİSEL YAĞLAR TÜKETİN

Bitkisel yağlar olarak adlandırdığımız besinler: ceviz, badem, fındık, zeytin, hindistan cevizi yağı, avokado yağı gibi yağların birçok faydası bulunmaktadır. Bu besinlerin sindirimi uzun sürede gerçekleştiğinden, hem tok tutacak, hem de bitkisel yağların tüketimi vücutta yağ yakımını hızlandıracaktır. Bu besinlerin tüketilmesi gereken miktarı kişiden kişiye değişim göstermektedir. Yağ yakımını hızlandırmak için bu besinlerin fazla miktarda tüketilmesi vücutta yağlanmaya sebep olacaktır. Unutulmamalıdır ki, dünyanın en sağlıklı besini bile olsa fazla miktarda tüketildiği takdirde vücutta yağ olarak depolanacaktır.

Yemekleri zeytinyağı, avokado yağı veya hindistan cevizi yağında hazırlayarak, kahvaltıda zeytin, ara öğünlerde ise ceviz, badem, fındık tüketerek bitkisel yağ tüketimini arttırabiliriz.

2- KOMPLEX KARBONHİDRAT TÜKETİN

Basit karbonhidrat olarak adlandırdığımız karbonhidratları (bal, reçel, marmelat, şeker) tükettiğiniz takdirde şeker seviyesi birden yükselecek ve insülin salınımı artışı meydana gelecektir. Vücutta insülin salınımı arttığında ise, yağlanma ortaya çıkacaktır. Bu yüzden, tükettiğiniz karbonhidratları, komplex karbonhidratlar olarak adlandırdığımız karbonhidratlardan (yulaf, kinoa, mercimek, kepekli bulgur) yana tercih ederseniz, şeker seviyesini daha yavaş yükselteceğinden, insülin salınımının daha dengeli bir şekilde olmasını sağlayacaktır. Bu durum hem daha uzun süre tok kalmanızı, hem de vücudun yağlanmasını azaltacaktır.

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Sabah kahvaltılarda beyaz ekmek yerine yulaf tüketerek, içeceklerde şeker kullanımını bırakarak, öğle ve akşam yemeklerinde ise karbonhidrat ihtiyacımızı kinoa, mercimek, kepekli bulgur gibi besinlerden karşılayabiliriz.

3- YETERLİ ORANDA KAFEİN TÜKETİN

Yeterli oranda kafein tüketimi vücutta yağ yakımının hızlanmasını sağlayacaktır. Günde bir insanın ortalama olarak alması gereken kafein miktarı 300 mg kadardır. Bu da 2-3 fincan kahve ve 6-7 bardak çay tüketebileceğimiz anlamına gelmektedir. Yağ yakımını hızlandırmak adına fazla miktarda tüketilen kafein, tansiyon yükselmesi, kalp çarpıntısı, idrar miktarının artması, vücut suyunda azalma ve vücutta çatlak oluşumu gibi yan etkilere neden olabilir. Gebeler, tansiyon, mide, migren gibi rahatsızlıkları olanlar kafein tüketimine dikkat etmeli, bu besinlerin tüketim miktarını ise mutlaka uzmanlara danışmalıdırlar.

Ara öğünlerde sütlü kahve veya gün içerisinde çay tüketerek kafein alımınızı gerçekleştirebilirsiniz. Gün içerisinde yorgun ve uyku halinde olanlar için kafein tüketimi enerjinizi arttıracak ve yağ yakımını hızlandıracaktır.

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