Yağlara özgürlük! Bu kadın moda algısını baştan yazıyor

Vücudumuzun utanmamız gereken yönlerini güzellik yönleri olarak görerek büyümenin nasıl olacağını hayal edin. Mide ve kalçalarımızı sıkılaştırmak için sırt rulolarımızı gizlemek için korseler giymek veya kendimizi rahatsız edici, kısıtlayıcı ve tamamen seksi olmayan bir şekillendirmeye zorlamak yerine, bizi diğerlerinden ayıran yeşil gözlere sahip olmak, kıvırcık saçlı veya karakterli bir burun gibi... şeylerden biri olarak görüp benimsersek durum nasıl olur?

Bu et kıvrımlarını olumlu bir şekilde gören ve kadın formunun bu yönünü anlatan anlatıyı değiştirmek isteyen birileri, Kraliyet Sanat Koleji'nin MA moda kursundan mezun olmak üzere yükselen Brezilyalı bir tasarımcı olan Karoline Vitto Gomes. Benzersiz, yontulmuş çerçeveler yapmak için öncelikle çeşitli metallerle çalışan Gomes, daha sonra bunları mezun koleksiyonunun bir parçası olarak görülen basit, biçimli, kayma elbise gibi giydiriyor.

İnce bir şekilde gözü genellikle gizlenen vücudun belirli bir bölgesine çekiyor, her bir parça, kol çukurunun altındaki yağ kıvrımını, göğsün altındaki eğriyi veya bel ve karın etinin kabuğunu gösteren şaşırtıcı bir şekilde bir skeç oluşturuyor.