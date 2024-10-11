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'Yağlarını aldırdı 8 kilo verdi' dendi... Şafak Sezer'in son hali herkesi şaşırttı! Değişimi olay oldu

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
11.10.2024 07:33
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Hababam Sınıfı, Kutsal Damacana, Maskeli Beşler ve Kolpaçino gibi birçok başarılı projede boy gösteren Şafak Sezer son dönemde verdiği kilolar ve yüzündeki değişimiyle gündemdeydi. Ünlü oyuncu son haliyle yine gündem oldu. Sezer'in son halini görenler adeta tanıyamadı.

'Yağlarını aldırdı 8 kilo verdi' dendi... Şafak Sezer'in son hali herkesi şaşırttı! Değişimi olay oldu

MYNET- Kutsal Damacana, Kolpaçino ve Türk Malı gibi seyirciyi ekran başına kitleyen yapımlara imza atan ünlü komedyen Şafak Sezer son dönemde verdiği kilolar ve yüzündeki değişimle dikkat çekmişti.

şafak sezer

Geçtiğimiz aylarda Sezer'in yağlarını aldırdığı ve 8 günde 8 kilo verdiği söylenmişti. Ünlü isim bu iddialara ise 'Öyle bir alet var bizim evde gidiyorum 8 günde 8 kere şişip geliyorum' diyerek esprili bir yanıt vermişti.

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Verdiği kiloları sağlıklı beslenmeye borçlu olduğunu söyleyen Şafak Sezer, yağları aldırdığı sorusuna ise 'belirli bir yaştan sonra yağları aldırmakta fayda var' demişti.

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SON HALİ HERKESİ ŞAŞIRTTI

Ünlü komedyen yine son haliyle gündem oldu. Sezer'i görenler; 'adam resmen erimiş', 'estetikte var sanırım', 'tanıyamadım', 'başkası olmuş' gibi yorumlar yaptılar.

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Şafak Sezer; 1989 yılında Ankara Halk Tiyatrosunda Haldun Taner'in "Eşeğin Gölgesinde" adlı oyunla Ankara'da Oktay Kara ve Taylan Velioğlu ile ilk olarak sahneye çıktı.

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Şafak Sezer’in bugünkü ününe kavuşmasında, şovmen Boran Kaya’nın sunduğu “İner misin Çıkar mısın?” adlı yarışma programının büyük rolü var. O dönemin en beğenilen yarışma programlarından biri olan “İner misin Çıkar mısın?” da Şafak Sezer birinci olmuştu.

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Şafak Sezer
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