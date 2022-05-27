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  4. Yağlarla ilgili bilmediğiniz çok şey var! Zeytinyağı ve ayçiçeği yağı arasındaki farklar nelerdir? Hangisi daha yararlı?

Yağlarla ilgili bilmediğiniz çok şey var! Zeytinyağı ve ayçiçeği yağı arasındaki farklar nelerdir? Hangisi daha yararlı?

27.05.2022 11:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vücudumuz için gerekli olan enerjinin önemli kaynaklarından biri de yağlardır. Gelin mutfağımızda kullandığımız zeytinyağı ve ayçiçeği yağını daha yakından tanıyalım. Ömrü uzattığı kanıtlanan zeytinyağı ile zengin içerikli ayçiçeği yağının farklı farklı faydaları var. Zeytinyağı kendi içinde de farklı türlere ayrılıyor. Salatalar için ayrı yemekler için ayrı zeytinyağı çeşidini kullanmalısınız. Peki hangisi daha faydalı, ayçiçeği yağı mı, zeytinyağı mı?

Yağlarla ilgili bilmediğiniz çok şey var! Zeytinyağı ve ayçiçeği yağı arasındaki farklar nelerdir? Hangisi daha yararlı?

Zeytinyağı; natürel, riviera ve rafine zeytinyağı olarak çeşitli türlere ayrılmaktadır. Rafine zeytinyağı, rafinasyon işleminde kokunun yok edilmesi, renk tonunun daha açık olması ve serbest asitlik düzeyinin azaltması sonucu ortaya çıkan çeşididir.

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Riviera zeytinyağı, yüksek asitlik derecesine sahip, rafine ve natürel zeytinyağının birleştirilmesi sonucu ortaya çıkan çeşididir. Natürel zeytinyağı, sadece fiziksel işlemler uygulanarak üretilen yağdır. Bu sebeple yoğun bir koku ve tada sahiptir. Doğrudan tüketime hazır durumdadır ve öğünlere pişirmeye gerek kalmadan eklenebilmektedir.

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ZEYTİNYAĞI BAĞIŞIKLIĞI DESTEKLER

Zeytinyağı içerik olarak yüksek oranda tekli doymamış yağ asitlerini, düşük oranda da doymuş yağ asitlerini içerir. Zeytinyağı antioksidan bakımından oldukça zengindir. İçerdiği E vitamini sayesinde güçlü bir antioksidandır, bağışıklık sistemini destekler. İçerdiği K vitamini sayesinde ise kemik sağlığında ve kan pıhtılaşmasında ve yaraların iyileşmesinde etkin rol oynar. Zeytinyağı içerdiği vitaminler sayesinde aynı zamanda hazımsızlık ve kabızlık sorunlarının de önüne geçmekte yardımcı olmaktadır. İçerdiği A ve E vitaminleri sebebiyle saçı besleyerek saç dökülmesini engeller ve saçın güçlenmesini desteklemektedir.

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Akdeniz tipi beslenmesinde baş rol oynayan zeytinyağı yüksek oranda içerdiği oleik asit sayesinde LDL yani kötü kolesterolün düşürülmesinde, HDL yani iyi kolesterolün yükselmesinde yardımcıdır. Aynı zamanda inflamasyonu azaltarak kardiyovasküler hastalıklara karşı da koruyucudur.

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Her şeyde olduğu gibi zeytinyağın tüketiminde de porsiyon kontrolüne dikkat etmek gerekmektedir. Aşırı tüketimi sonucu damarlarda tıkanıklığa, vücuttaki yağ dağılımında dengesizliğe yol açabilmektedir.

AYÇİÇEĞİ YAĞININ FAYDALARI

Ayçiçek yağı içerik olarak bakıldığında yüksek oranda tekli ve çoklu doymamış yağ asitleri içermektedir. Kolesterol içermez ve doymuş yağ oranı da düşüktür. Ayçiçek yağı, oleik asit ve linoleik asit açısından zengin bir içeriğe sahiptir. Bu sayede sağlığa birçok olumlu katkı sağlamaktadır. Antioksidan açısından zengindir, antiinflamatuar etki göstermektedir, sindirim açısından kolaylık sağlar, kabızlığı önler, A ve E vitamini içermesinden dolayı cilt sağlığına da iyi gelmektedir.

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AYÇİÇEĞİ YAĞININ FAZLASI ZARAR

Gereğinden fazla ayçiçeği yağı tüketimi sonucu bazı sağlık problemleri ve sivilce, yağlanma gibi sorunlar ortaya çıkabilmektedir. Her besinde olduğu gibi ayçiçek yağını da dengeli ve kontrollü tüketmekte fayda vardır.

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HANGİ YAĞ TERCİH EDİLMELİ! AYÇİÇEĞİ YAĞI MI ZEYTİNYAĞI MI?

Peki hangi yağı tercih etmeliyiz? Ayçiçek yağının yanma derecesi daha düşük olduğundan kızartmalarda daha çabuk bozulma gösterecektir. Bu sebeple ayçiçek yağının yanlış kullanımı sonucu zararlar ortaya çıkabilmektedir. Zeytinyağına gelirsek ise soğuk yemeklerde, salatalarda sızma zeytinyağı, sıcak yemeklerde ve kızartmalarda ise riviera zeytinyağının tercih edilmesi uygun olacaktır.


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