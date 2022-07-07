Yağmur Atacan'dan Ekrem Karakaya paylaşımı: Doktorculuk bile ne kadar zor!

Konya Şehir Hastanesi'nde Kardiyoloji Uzmanı Ekrem Karakaya'nın öldürülmesi Türkiye'nin gündemine oturdu. Pınar Altuğ'un eşi Yağmur Atacan da yeni açtığı sosyal meyda hesabından isyan etti. Bir dönem Doktorlar dizisinde rol alan Yağmur Atacan diziye de gönderme yaparak bir açıklamada bulundu.

Doktorlar dizisinde hayat verdiği Hasan karakteri ile büyük bir çıkış yakalayan daha sonra oyunculuğu bırakan Yağmur Atacan açıklamasında şunları dedi:

"Yazmasan içine sinmiyor, yazmışsın kim gerçekten göreven paylaşır belli değil. Dizisinde oynadık, rol aldık, Bizzat gördük doktorculuk bile ne kadar zor! Bir doktorun canı için çok üzülmüş bir önceki story'si beach'te, bir sonraki ne yesem... Kanunmuş, hukukmuş olursa her şey; ne avukat dinler ne doktor ne cinsiyet. Ne yapıyoruz? Kınıyoruz. Peh!"

PINAR ALTUĞ'EN EŞİNDEN SERT İFADELER

Pınar Altuğ'un eşi Yağmur Atacan devlet adamlarına da sert çıktı. Atacan açıklamasında "Kınamak için maaş alan devlet adamımız çok, acaba biz kınamasak da yapması gerekeni yapamayan liyakatsız bu politikacı boş beleşlere mi sövsek..."

