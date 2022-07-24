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Yağmur Atacan "Herkes Pınar'ı ayıplıyor" dedi! Pınar Altuğ "Uçakta beni rezil etti" diyerek yaşadıklarını anlattı

24.07.2022 07:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaş farkı yüzünden sık sık gündeme gelen Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan'ın uçak hikâyesi gündem oldu. Son dönemde sosyal medya hesabı açarak eşiyle birlikte sık sık fotoğraf paylaşan Yağmur Atacan uçakta son anda bilet bulunca olanlar oldu. Altuğ eşiyle uçakta ayrı kalınca bakın ne dedi...

Yağmur Atacan "Herkes Pınar'ı ayıplıyor" dedi! Pınar Altuğ "Uçakta beni rezil etti" diyerek yaşadıklarını anlattı

Çocuklar Duymasın ile hafızalara kazınan Pınar Altuğ ve eşi Yağmur Atacan uçakta ayrı yerlerde oturdu. Çifti ayrı ayrı görenler meraklı gözlerle kendi arasında konuşmaya başladı. Yağmur Atacan'ın muzipliği sonrası herkes Altuğ'u ayıpladı. Çift yaşananları Sabah'tan Merve Yurtyapan'a anlattı.

İşte Altuğ ve eşinin bomba uçak anısı:

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"Altuğ ve Atacan, öyle eğlenceli bir ilişki yaşıyor ki... Özellikle Atacan, öyle muzip ki bazen eşini zora sokan espriler de yapıyor. İşte onlardan birini de bir uçak seyahatinde yaşadı ikili. Altuğ, arabayla seyahatten hiç hoşlanmıyor çünkü araba çocukluğundan beri onu tutuyor. O yüzden her yere uçakla gitmeyi tercih ediyor. Atacan ise araçla seyahat sevenlerden. Birkaç sene önce Bodrum'a gitmek için Atacan, eşine business class bilet alıyor. Daha sonra Atacan da eşine eşlik etmek istiyor ama bir türlü bilet bulamıyorlar. Son gün uçakta yer açılıyor... İşte bu komik hikayeyi ikili, o günkü gibi eğlenerek anlatıyor. Altuğ, "Yağmur ben rahat edeyim diye bana business bilet almış. Uçak dolu olduğu için ona yer bulamadık. Sonra ekonomiden bir yer açıldı. Hemen aldık. Genelde biz ekonomide uçarız ama bu sefer böyle oldu. Ayrı kaldık uçakta" diye söze başlıyor.

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"HERKES KENDİ BÜTÇESİNE GÖRE UÇUYOR"

Her geçen çiftin neden ayrı oturduğunu konuşuyor. Hatta kimi dayanamayıp Atacan'a "Eşiniz önde siz neden buradasınız?" diye soruyor. Muzip oyuncu, o günü şöyle anlatıyor: "Her gören yanımızdan konuşarak geçiyor. 'Bizde herkes kendi bütçesine göre uçuyor. Pınar'la benim gelir seviyem belli. Ben biletimi kendim alıyorum' dedim. İnsanların suratları değişti. Arka tarafta oynamaya devam ediyorum. 'Bazen beni de uçuruyor business'ta' falan diyorum. Herkes Pınar'ı ayıplıyor.

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Altuğ ise olup bitenden habersiz. Yaşananları gülerek şöyle anlatıyor: "İnsanların suratları değişti. Yanımdan gelip geçenler suratıma bakıp cık cık'lıyorlar. Durmuyor, oynamaya devam ediyor Yağmur. Arada perdeyi açıp, 'Canım çok çekti bir bardak portakal suyu verir misiniz?' diyor. Ben yanımda olanlara anlattığım için onlar da gülüyorlar. Ama Yağmur nasıl mağduru oynuyor anlatamam... Uçakta beni rezil etti."

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Pınar Altuğ Yağmur Atacan
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