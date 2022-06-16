MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Yağmur Atacan Instagram'a girdi! Karısı Pınar Altuğ dalga geçince ev halini paylaştı

Yağmur Atacan Instagram'a girdi! Karısı Pınar Altuğ dalga geçince ev halini paylaştı

16.06.2022 07:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Doktorlar dizisinde canlandırdığı 'Hasan' karakteriyle tanınan ve oyunculuğu bıraktıktan sonra sık sık Pınar Altuğ ile arasındaki yaş farkıyla gündeme gelen Yağmur Atacan, sonunda dayanamayıp Instagram açtı. Instagram'ı kullanmayı öğrenmeye çalışan Atacan ile Pınar Altuğ dalga geçince ilginç paylaşımlar ortaya çıktı.

Yağmur Atacan Instagram'a girdi! Karısı Pınar Altuğ dalga geçince ev halini paylaştı

2008 yılında Pınar Altuğ ile evlenen Yağmur Atacan eşinin popüler olmasına rağmen gözlerden uzak bir hayat yaşıyordu. Sosyal medya hesapları olmayan Yağmur Atacan sonunda Instagram hesabı açtı. Doktorlar dizisinde canlandırdığı 'Hasan' karakteriyle tanınan Yağmur Atacan hesabı açmasına açtı ama kullanma konusunda henüz çok yeni...

2

Yağmur Atacan paylaşımlarında karısını da etiketleyerek paylaşım yapmayı öğrenmeye çalışırken Altuğ da kocasının paylaşımlarıyla dalga geçti.

mlymy

"Bittim ben" diyen Pınar Altuğ "Anladığım kadarıyla her konuşma burada paylaşılacak" dedi. Atacan ise "Ulan bu saatten sonra hanımdan Instagram nasıl kullanılır öğrenmek varmış" yazdı.

nhpr

"EV BBG'YE DÖNDÜ"

Yağmur Atacan eşi kendisiyle dalga geçince eşinin ev halini paylaştı. Pınar Altuğ ise eşine hodri meydan diyerek "Madem savaş istiyorsun savaşalım." dedi.
rnhrprp

Yağmur Atacan bunu yanıt olarak ise "Ev BBG'ye döndü" yazdı. İkilinin atışma hayranlarını güldürdü.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Saati bir araba parası değerinde! Olay olduSaati bir araba parası değerinde! Olay oldu
Canlı yayında slip mayolu fotoğrafını görünce zor anlar yaşadı! "Rezil, utandım..."Canlı yayında slip mayolu fotoğrafını görünce zor anlar yaşadı! "Rezil, utandım..."
Acemi Cadı'nın Tuğçe'si adeta zamanı durdurdu! "İnsan hiç mi değişmez"Acemi Cadı'nın Tuğçe'si adeta zamanı durdurdu! "İnsan hiç mi değişmez"
Anahtar Kelimeler:
Pınar Altuğ Yağmur Atacan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Tüm dünya merakla bekliyordu! Fed faiz kararını açıkladı

Tüm dünya merakla bekliyordu! Fed faiz kararını açıkladı

Elektrik faturasını gördü dükkanı kapattı: Soygun bu başka bir şey değil

Elektrik faturasını gördü dükkanı kapattı: Soygun bu başka bir şey değil

Yavuz Bingöl, annesinin cenazesinde sitem etti: Yazıklar olsun

Yavuz Bingöl, annesinin cenazesinde sitem etti: Yazıklar olsun

Canlı yayında dikkat çeken sözler: 30 liraya olmaz, aklımı yitireceğim!

Canlı yayında dikkat çeken sözler: 30 liraya olmaz, aklımı yitireceğim!

Dudak uçuklatan büyükbaş vurgunu! Bir şehir bunu konuşuyor... Çalıp kasaplara sattı

Dudak uçuklatan büyükbaş vurgunu! Bir şehir bunu konuşuyor... Çalıp kasaplara sattı

Motorine bir zam daha! 30 TL'ye dayandı

Motorine bir zam daha! 30 TL'ye dayandı

İlginizi Çekebilir

Binlerce sterlin kazanan erkek avcısı kadınları uyardı!

Binlerce sterlin kazanan erkek avcısı kadınları uyardı!

İstenmeyen tüylerini sergiledi! “Umrumda değil, çok çekiciyim”

İstenmeyen tüylerini sergiledi! “Umrumda değil, çok çekiciyim”

Bakımlı ve sağlıklı ayaklar için en iyi ayak kremi çeşitleri

Bakımlı ve sağlıklı ayaklar için en iyi ayak kremi çeşitleri

Kilo vermek için uzmanların önerdiği ekmek...

Kilo vermek için uzmanların önerdiği ekmek...

İddialar peşpeşe geldi! O rolü Lady Gaga mı oynayacak?

İddialar peşpeşe geldi! O rolü Lady Gaga mı oynayacak?

Mutfağınızda uzun ömürlü ve dayanıklı en iyi granit tava çeşitleri

Mutfağınızda uzun ömürlü ve dayanıklı en iyi granit tava çeşitleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.