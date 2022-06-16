Yağmur Atacan Instagram'a girdi! Karısı Pınar Altuğ dalga geçince ev halini paylaştı

2008 yılında Pınar Altuğ ile evlenen Yağmur Atacan eşinin popüler olmasına rağmen gözlerden uzak bir hayat yaşıyordu. Sosyal medya hesapları olmayan Yağmur Atacan sonunda Instagram hesabı açtı. Doktorlar dizisinde canlandırdığı 'Hasan' karakteriyle tanınan Yağmur Atacan hesabı açmasına açtı ama kullanma konusunda henüz çok yeni...

Yağmur Atacan paylaşımlarında karısını da etiketleyerek paylaşım yapmayı öğrenmeye çalışırken Altuğ da kocasının paylaşımlarıyla dalga geçti.

"Bittim ben" diyen Pınar Altuğ "Anladığım kadarıyla her konuşma burada paylaşılacak" dedi. Atacan ise "Ulan bu saatten sonra hanımdan Instagram nasıl kullanılır öğrenmek varmış" yazdı.

"EV BBG'YE DÖNDÜ"

Yağmur Atacan eşi kendisiyle dalga geçince eşinin ev halini paylaştı. Pınar Altuğ ise eşine hodri meydan diyerek "Madem savaş istiyorsun savaşalım." dedi.



Yağmur Atacan bunu yanıt olarak ise "Ev BBG'ye döndü" yazdı. İkilinin atışma hayranlarını güldürdü.

