Yağmur Atacan karısına sitem etti! Pınar Altuğ "Kocam sağ olsun" dedi

Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Meltem karakteriyle hafızalara kazınan Pınar Altuğ stres atmak için arkadaşlarıyla tatile gitti.

Pınar Altuğ'un eşi Yağmur Atacan ise karısının tatilde olduğunu görenlerin telefonda söylediklerine gönderme yaparak sitemde bulundu.

Atacan paylaşımında "Arkadaşlar her arayan; abi tatilde seni rahatsız ediyoruz diye başlıyor! Hanım geziyor ben işteyim, okuldayım, her yerdeyim" dedi.

Pınar Altuğ ise kocasının sitemli sözlerini paylaşıp "Kocam sağ olsun benim yapmam gerekenleri de yapıyor İstanbul'da" dedi.



