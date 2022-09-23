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  4. Yağmur Atacan karısına sitem etti! Pınar Altuğ "Kocam sağ olsun" dedi

Yağmur Atacan karısına sitem etti! Pınar Altuğ "Kocam sağ olsun" dedi

23.09.2022 10:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yağmur Atacan ve Pınar Altuğ sosyal medyada oldukça aktif. Karı-kocanın paylaşımları sık sık gündeme geliyor. Atacan son olarak karısının tatilde olduğu söyleyerek şakayla karışık sitem etti. Pınar Altuğ ise "Kocam sağ olsun" dedi.

Yağmur Atacan karısına sitem etti! Pınar Altuğ "Kocam sağ olsun" dedi

Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Meltem karakteriyle hafızalara kazınan Pınar Altuğ stres atmak için arkadaşlarıyla tatile gitti.

Pınar Altuğ'un eşi Yağmur Atacan ise karısının tatilde olduğunu görenlerin telefonda söylediklerine gönderme yaparak sitemde bulundu.

Atacan paylaşımında "Arkadaşlar her arayan; abi tatilde seni rahatsız ediyoruz diye başlıyor! Hanım geziyor ben işteyim, okuldayım, her yerdeyim" dedi.

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Pınar Altuğ ise kocasının sitemli sözlerini paylaşıp "Kocam sağ olsun benim yapmam gerekenleri de yapıyor İstanbul'da" dedi.


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Pınar Altuğ Yağmur Atacan karakteri
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