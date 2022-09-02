Yağmur Atacan kendisinden 9 yaş büyük eşi Pınar Altuğ'un doğum gününü kutladı! "Bir yaş daha gençleşti"

Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Meltem karakteriyle ünlenen Pınar Altuğ yeni yaşını kutluyor. 2008 yılında nikah masasına oturduğu eşi de Altuğ'un pozlarını paylaşarak yaş kutlaması yaptı.

Oyunculuğu bırakan Yağmur Atacan kendisinden 9 yaş büyük eşiyle ilgili şu notu paylaşıma düştü:

"Güzel sevgilim, yaş günü kutlamalarını sever; en çok da sevilmeyi sever. Sevgi dolu ailemizin kraliçesi, yeni yaşında yine dolu dolu, kızım ve ben güzel bir yaş alman için elimizden geleni yapacağız. Bir yaş daha gençleşti bugün Pınar’ım."

Pınar Altuğ da bu paylaşıma "Sevgilim" diyerek yanıt verdi.

