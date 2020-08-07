Yağmur sözleri: Melankolik ve etkileyici sözler

Yağmurlu havalarda aklımıza özlem, hüzün, hasret ya da imkansız aşklar düşer. Bu yüzden derdimizi anlatmak için yağmur giymiş sözcükleri kullanırız. Gelin, derdinize derman olan yağmur sözlerine birlikte bakalım. Yağmur Sözleri Hüznün dili, duyguların tercümanı en güzel yağmur sözlerini sizin için bir araya getirdik. Hepimiz birer yağmur damlasıyız aslında. Ya bir ağaç yaprağına düşeriz ya da çamura.

Rengarenk gökkuşağını görmek için yağmuru doyasıya yaşamak gerekir.

Yağmurda yürümeyi hep sevmişimdir. Böylece kimse ağladığımı göremez.

Sevdam yağmur yüklü bir bulut. Kim dokunsa ona, günlerce ağlar.

Seni bu şehre anlattım ya, bak bugün yağmur yağdı herkes sırılsıklam.

Bazıları yağmuru hisseder bazıları ise yalnızca ıslanır.

Unutma! Geç yağan yağmurlar, hayat vermez kurumuş çiçeklere..

lslanmış kişinin yağmurdan korkusu olmaz.

Yağmur olsan binlerce damla arasından bulur tutardım seni. Çünkü korkarım; toprak aldığını vermiyor geri.

Her yağmur damlası bir yeşil yaratmak içindir. Sanmasınlar yıkıldık, sanmasınlar çöktük. Bir başka bahar için sadece yaprak döktük.

Yalnızca yağmur yağdığında seviyorum insanları; hepsi benim her zaman olduğum gibi, ıslak ve başı eğik. Kızmıştım, doğru ama senden vazgeçebileceğimi nasıl düşünürsün? Yağmur yağmadığı için toprak buluttan vazgeçebilir mi? Yağmur İle İlgili Sözler Yaşam yolunuza yoldaş, romanlara konu, şiirlere meze, toprağa bereket olmuş yağmur ile ilgili sözleri bir araya getirdik. Çıkarın kalem kağıtları, defterinize not alın. Sesini değil, sözünü yükselt! Yağmurlardır büyüten zambakları, gök gürültüleri değil.

İnsan toprağa dönmek için doğmuştur. O yüzden her yağmur sonrası çeker içine toprak kokusunu.

Yükle yalnızlığının bütün gri bulutlarını sırtıma. Vücudum yağmur sonrası toprak koksun...

Seni sevmek, yağmurun altında yürümek gibi, titreye titreye.

İnan her şey bahaneydi. Yağmurun altında yürümek bile. Seni sevmek, senin sevdiğin her şeyi sevmekti aslında...

Güzel olabilirdi belki kahve kokusu, kitap kokusu ya da yağmur sonrası toprak kokusu. Ezberlemeseydim eğer yarin kokusunu.

Yağmur komünisttir. Çünkü herkese eşit yağar. Rüzgar ise kapitalisttir zayıf olanı yıkar.

Dışarıya yağmur. Yüreğime hasret. Fikrime sen. Nasıl yağıyorsunuz üçünüz birden bir bilsen.

Her yağmurda seninle ıslanmaktı tek hayalim. Kavuşamadık, pencerenin ardında kaldı hayallerim. Yağmaya hazırlanan kara bulutlar gibiydi ruhum, çoğaldıkça huzursuzluğum sonbahara sığındım. Sevgiliden bahsederken, kalemi yağmura batırıp, gökkuşağını resmedersin gökyüzüne. Hiç kimsenin hayallerinize yağmur yağdırma hakkı yoktur. Mutluluğun gözyaşları, yaz gününde yakalandığın yağmur damlaları gibidir. Kaçmak değil daha çok ıslanmak istersin. Hüznün içinde yaşayanın aksine, mutlu olanlar için hava her zaman daha yağmurlu ve daha umutsuzdur. Yağmur İle İlgili Kısa Sözler Yağmur damlası küçüktür ama hissettirdiği büyüktür. Verdiği duygu, kısa ve nettir. Yağmur ile ilgili kısa sözlerle duygularımızı coşturalım mı? Altın yerde paslanmaz, taş yağmurdan ıslanmaz.

Özlem, işitilmek istenen bir sestir. Karanlıkta yağan yağmur gibi.

İnsan bir yağmuru ezberinde tutmalı.

Nisan yağmuru, mayıs çiçeği getirir.

Yağmuru sevmezsen gökkuşağı renksiz olur.

Kaç kere yağmur yağdı. Biz hiç beraber ıslanmadık.

Yağmur yağsın da varsın kerpiççi ağlasın.

Gözyaşları, insan ruhuna yağan yaz yağmurlarıdır.

Abanın kadri yağmurda bilinir.

Bulutlar ağlamasa, yeşillikler nasıl güler.

Çay ve yağmur. İki sevgili. Biri muhabbetleri demliyor, biri sokakları. Yağmur yağmazsa kim bilebilir bulutların yükünü? Yağmuru çok sevenler, uzun süre kuru kalamazlar! Dalıp giden insanlar olduk. Çayın demine yağmurun sesine. Deniz bile olsan yağmurda ıslanırsın. Yağmur Bereketi İle İlgili Sözler Yağmur rahat nefes almaktır. Yağdığında bir derin oh çekmektir. İçten içe bereket sevinci verir. Yağmur bereketi ile ilgili sözler tam da bu anda düşüncelerimize ortak olur. Yağmur, aşka gebedir, aşkın olduğu yerde yağmur berekettir...

Sen derin bir karanlığın sonundaki ışık gibi, çatlamış topraklara can veren bir nisan yağmuru gibi umutla geldin.

Yağmur başlarken yüzüne vuran damlaları düşün . Toprak elverişli ise bereket olur. Toprak kabul etmez ise sel olur, felaket olur.

En çok bolluk getiren yağmur, alın teridir.

Güzel şeyler de var mesela. Kitap, kahve ve bir tohumu yeşertecek yağmur gibi.

Varlığın yağmur gibi yağsın üzerime, gökkuşağını giyinir aydınlatırım seni tüm renklerimle.

Yağ yağmur! Giyindim umutlarımı, filizlendir hayallerimi, bereketlendir sevincimi. Bahar Yağmuru İle İlgili Sözler Güle güle kış, hoş geldin bahar. Yazın habercisi, müjdecisi bahar yağmurları taze umut dallarından başka nedir ki? Hem doğayı hem de içimizdeki umutları canlandırır. Bahar yağmuru ile ilgili sözlerin bunca coşkusu, bize sevinç ve mutluluktan başka bir şey anlatmaz.