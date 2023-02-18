Yağmur Tanrısevsin depremzede çocuklara kayıtsız kalamadı! Soluğu Kalp Yarası'nı çektiği Hatay'da aldı

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ilimizi etkileyen iki büyük depremin ardından deprem bölgelerine yardımlar yapılmaya devam ediyor. Tüm Türkiye yaraları sarmaya çalışırken ünlü isimlerde deprem bölgelerine desteklerini ulaştırıyorlar. Ünlü Yağmur Tanrısevsin de depremzede çocuklara kayıtsız kalamadı ve soluğu Kalp Yarası'nı çektiği Hatay'da aldı...

Mersinli oyuncu geçen yıllarda başrolünde yer aldığı “Kalp Yarası” dizisinin çekimleri sebebi ile bulunduğu Hatay’a gitti. Tanrısevsin, ziyaret ettiği depremzedelerin eksiklerini gidermeye çalışıyor.

Tanrısevsin ayrıca Hatay’a 2 TIR dolusu yardım malzemesinin de ulaşmasını sağladı.





