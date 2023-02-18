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Yağmur Tanrısevsin depremzede çocuklara kayıtsız kalamadı! Soluğu Kalp Yarası'nı çektiği Hatay'da aldı

18.02.2023 11:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremden en çok etkilenen bölgelerden biri de Hatay oldu. Depremin ardından yaralar sarılmaya çalışıyor. Yağmur Tanrısevsin de deprem bölgesindeki yardım çalışmalarına destek veren isimlerden biri. Ünlü oyuncu Kalp Yarası dizisini çektiği Hatay'da depremzede çocuklarla bir araya geldi...

Yağmur Tanrısevsin depremzede çocuklara kayıtsız kalamadı! Soluğu Kalp Yarası'nı çektiği Hatay'da aldı

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ilimizi etkileyen iki büyük depremin ardından deprem bölgelerine yardımlar yapılmaya devam ediyor. Tüm Türkiye yaraları sarmaya çalışırken ünlü isimlerde deprem bölgelerine desteklerini ulaştırıyorlar. Ünlü Yağmur Tanrısevsin de depremzede çocuklara kayıtsız kalamadı ve soluğu Kalp Yarası'nı çektiği Hatay'da aldı...

Mersinli oyuncu geçen yıllarda başrolünde yer aldığı “Kalp Yarası” dizisinin çekimleri sebebi ile bulunduğu Hatay’a gitti. Tanrısevsin, ziyaret ettiği depremzedelerin eksiklerini gidermeye çalışıyor.

yağmur

Tanrısevsin ayrıca Hatay’a 2 TIR dolusu yardım malzemesinin de ulaşmasını sağladı.

Yağmur Tanrısevsin 2

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