Yağmur Ün kimdir, kaç yaşında ve nereli? Alemin Kralı dizisinin Ahsen'i Yağmur Ün bebeğini kucağına aldı!

Anne olan Yağmur Ün, bebeğiyle fotoğraf paylaştı ve sosyal medyada binlerce beğeni aldı. Ekranların tanınan yüzlerinden biri olan Yağmur Ün, bebeğiyle sosyal medyada paylaşım yaptıktan sonra hızla araştırılmaya başlandı. Peki Yağmur Ün kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte detaylar...

YAĞMUR ÜN KİMDİR?

4 Kasım 1995 İstanbul doğumlu Yağmur Ün 27 yaşındadır.

Oyunculuğa ilk olarak 1999 yılında Fanatik dizisi ile başladı.

2011-2013 yılları arasında yayınlanan Alemin Kıralı dizisinde Ahsen rolünü oynadı.

Çocuk yaşlarda oyunculuğa başlayan Ün Zerda, Haziran Gecesi, Elde Var Hayat, Söz, Kalk Gidelim, Çember, Sırlar Apartmanı gibi projelerde yer aldı.





