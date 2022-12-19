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Yağmur Ün kimdir, kaç yaşında ve nereli? Alemin Kralı dizisinin Ahsen'i Yağmur Ün bebeğini kucağına aldı!

19.12.2022 16:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alem'in Kralı dizisindeki Ahsen rolü ile akıllara kazınan Yağmur Ün anne oldu. Bununla birlikte Yağmur Ün hakkında detaylar araştırılmaya başlandı. Yağmur Ün, Doğaç Ergezen ile bu yıl hayatını birleştirmişti. Peki Yağmur Ün kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte merak edilenler...

Yağmur Ün kimdir, kaç yaşında ve nereli? Alemin Kralı dizisinin Ahsen'i Yağmur Ün bebeğini kucağına aldı!

Anne olan Yağmur Ün, bebeğiyle fotoğraf paylaştı ve sosyal medyada binlerce beğeni aldı. Ekranların tanınan yüzlerinden biri olan Yağmur Ün, bebeğiyle sosyal medyada paylaşım yaptıktan sonra hızla araştırılmaya başlandı. Peki Yağmur Ün kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte detaylar...

Yağmur Ün kimdir, kaç yaşında ve nereli? Alemin Kıralı dizisinin Ahsen'i Yağmur Ün bebeğini kucağına aldı!

YAĞMUR ÜN KİMDİR?

4 Kasım 1995 İstanbul doğumlu Yağmur Ün 27 yaşındadır.

Yağmur Ün kimdir, kaç yaşında ve nereli? Alemin Kıralı dizisinin Ahsen'i Yağmur Ün bebeğini kucağına aldı!

Oyunculuğa ilk olarak 1999 yılında Fanatik dizisi ile başladı.

Yağmur Ün kimdir, kaç yaşında ve nereli? Alemin Kıralı dizisinin Ahsen'i Yağmur Ün bebeğini kucağına aldı!

2011-2013 yılları arasında yayınlanan Alemin Kıralı dizisinde Ahsen rolünü oynadı.

Yağmur Ün kimdir, kaç yaşında ve nereli? Alemin Kıralı dizisinin Ahsen'i Yağmur Ün bebeğini kucağına aldı!

Çocuk yaşlarda oyunculuğa başlayan Ün Zerda, Haziran Gecesi, Elde Var Hayat, Söz, Kalk Gidelim, Çember, Sırlar Apartmanı gibi projelerde yer aldı.

Yağmur Ün kimdir, kaç yaşında ve nereli? Alemin Kıralı dizisinin Ahsen'i Yağmur Ün bebeğini kucağına aldı!

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