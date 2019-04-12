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Yağmur yağınca ortaya çıktı, kilosu 200 liradan satılıyor

leyla.kader leyla.kader
EKONOMİ  | 12.04.2019 15:24 | Son Güncelleme

Mardin'in Mazıdağı ilçesine bağlı Şenyuva Mahallesi'nde, sağanak yağışların da etkisiyle nadir bulunan ve 'kuzugöbeği' adı verilen mantar gelişti. Mantarı toplayan köylüler, kilosunu 200 liradan satmaya başladı.

Yağmur yağınca ortaya çıktı, kilosu 200 liradan satılıyor

Bu yıl yağışların arttığı Mardin'de kuzugöbeği olarak bilinen mantar gelişti. Nisan aylarında nadiren ortaya çıkan mantarı toplayan köylüler, topladıkları mantarı, kilogramı 200 liradan satmaya başladı.

Kuzugöbeği mantarına talebin çok olduğunu belirten köylülerden Hasan Ildız, mantarın genelde yumurta ile birlikte kavrularak yenildiğini söyledi. Ildız, "Nisan ayında başlayan yağmurlardan sonra nadir olarak çıkan kuzugöbeği mantarı topluyoruz.

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Genellikle yağışlara göre nisan ayından itibaren Akdeniz, Karadeniz ve Ege kıyılarında yetişiyor. Mardin Mazıdağı bölgesinde ise yağışların fazla olduğu yıllar ortaya çıkıyor. Çam ağaçlarının altından kendisi yetişiyor. İlaç yapımında da kullanıldığı söyleniyor ama zaten nadir olarak çıktığı için biz o tür bir araştırmada bulunmadık. Özellikle yumurta ile kavrulunca çok güzel bir tadı oluyor. Şu an pazar ve marketlerde kilosu 200 liraya satılıyor biz de Mazıdağı’na götürüp satıyoruz" dedi.

KAYNAK:İHA

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Anahtar Kelimeler:
mardin kuzugöbeği mantar

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