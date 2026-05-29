Yağmurdan kaçarken yıldırıma yakalandılar! 1'i ağır 3 yaralı

Bolu’da, ormanda piknik yapan akraba 11 kişinin sağanakta altına sığındığı ağaca yıldırım düştü. Büşra Elçin (23), Ümit Elçin (32) ve Mustafa Atçılı (42) yaralandı. Büşra Elçin’in hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Olay, dün saat 16.00 sıralarında, Aladağ bölgesindeki Aladağ Kartal Orman Deposu yakınındaki dere kenarında meydana geldi. Bölgede piknik yaparken sağanağa yakalanan 11 kişilik akraba grubu, çevredeki ağacın altına sığındı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Bu sırada ağaca yıldırım düştü. Gruptakilerden Büşra Elçin, Ümit Elçin ve Mustafa Atçılı yaralandı. İhbarla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılardan Mustafa Atçılı, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne, Büşra ve Ümit Elçin ise Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'nde acil servise kaldırıldı.

Vücudunda yanıklar oluşan Büşra Elçin ve Mustafa Atçılı, Bolu’daki ilk tedavinin ardından bugün Kocaeli Şehir Hastanesi Yanık Ünitesi’ne sevk edildi. Ümit Elçin ise taburcu oldu. Büşra Elçin'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Çiğdem Berfin Sevinç tarafından yayına alınmıştır

