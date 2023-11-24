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Yahudilere beddua eden kişinin videosunu paylaşan ünlü futbolcu, gözaltına alındı! Hakim karşısına çıkacak

24.11.2023 17:52 | Son Güncelleme:
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Fransa Ligue 1 takımlarından Nice'te forma giyen Youcef Atal, ülkenin güneyinde yer alan şehirde dün gözaltına alındı. tal'ın, geçen ay Yahudilere beddua eden kişinin videosunu sosyal medyada paylaştığı için hakkında açılan soruşturma kapsamında gözaltına alındığı açıklandı. Atal'ın ifadesinin ardından hakim karşısına çıkacağı belirtildi.

Futbol Ligi (Ligue 1) takımlarından Nice'in Cezayirli futbolcusu Youcef Atal'ın, geçen ay Yahudilere beddua eden kişinin videosunu sosyal medyada paylaştığı için hakkında açılan soruşturma kapsamında gözaltına alındığı belirtildi.

GÖZALTINA ALINDI

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Ulusal basındaki haberlere göre, Atal, ülkenin güneyindeki Nice kentinde dün gözaltına alındı.

HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK

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Geçen ay sosyal medyada Yahudilere beddua eden kişinin videosunu sosyal medyada paylaşmasının ardından hakkında "nefrete kışkırtma" gerekçesiyle açılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Atal'ın, ifade vermesinin ardından bugün hakim karşısına çıkması bekleniyor.

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Atal'ın geçen ay sosyal medya hesabından bir kişinin Yahudilere beddua ettiği konuşmaya ait videoyu paylaşması Fransa'da tepki görmüştü. Nice takımı, daha sonra paylaşımını silmesine ve özür dilemesine rağmen futbolcuyu kadro dışı bırakmıştı.

Nice Savcılığı olayla ilgili, 16 Ekim'de "nefrete kışkırtma" gerekçesiyle Atal hakkında soruşturma başlatmıştı.

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