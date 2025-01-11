Yakalanan hırsız serbest kalmak için polise +18 teklifte bulundu! Yetmedi bir de para teklif etti

MYNET|DIŞ HABERLER ABD'nin Teksas eyaletindeki Ulta Beauty'den 151 sterlin (yaklaşık 6.531 TL) değerinde kozmetik eşyası çalan 30 yaşındaki Cheheiry Villalobos Santoyo isimli kadın polis tarafından tutuklandı. New York Times'ın haberine göre, polis onu takip ettikten sonra gözaltına aldı. Santoyo gözaltına alınırken serbest kalması için polis memuruna cinsel eylem ve para teklif ederek adaleti saptırmaya çalıştı.

Santoyo'nun müstehcen teklifleri polis tarafından reddedilirken, kolluk kuvvetleri tarafından kaydedilen vücut kamerası görüntülerinde Santoyo'nun polis arabasında kıpkırmızı ve perişan bir halde olduğu görülüyor. Kadın, rüşvet ve hırsızlık suçlamalarıyla tutuklanmadan önce ilçe hapishanesine götürüldü.