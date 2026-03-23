Aylarca yanlış teşhis konuldu: Hastalığı bambaşka çıktı! Ölümün eşiğinden döndü

Aylarca “enfeksiyon” denilerek hastaneden gönderilen Chantelle’in durumu giderek ağırlaştı. Nefes alamaz hale gelen genç kadına sonunda lenfoma teşhisi konuldu. Zorlu tedavi sürecinin ardından kanseri yenmeyi başardı.

Çiğdem Berfin Sevinç

32 yaşındaki Chantelle Asciak, boğaz ağrısı ve göğüs ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede aylarca “enfeksiyon” denilerek geri gönderildi. Avustralya’nın Melbourne kentinde yaşayan Chantelle, ilk olarak 2022 yılında doktora gitti. Yorgunluk ve göğüs ağrısı şikayetlerine rağmen kendisine antibiyotik verilerek göğüs enfeksiyonu teşhisi konuldu.

Şikayetleri geçmeyince tekrar doktora başvuran genç kadın, bu kez de benzer şekilde geri gönderildi. Hatta bir süre belirtilerinin stres ya da Covid sonrası etkiler olabileceği söylendi.

NEFES ALAMAZ HALE GELDİ

Aylar geçtikçe Chantelle’in durumu ağırlaştı. Nefes almakta zorlanan genç kadın, artık yatağa bile uzanamaz hale geldi. Yüzü ve vücudu şişmeye başladı.

Ambulans çağırdığında ise yaşadıkları panik atak olarak değerlendirildi ve yine enfeksiyon tedavisi verildi.

Durumu iyice kötüleşince tekrar hastaneye giden Chantelle’e sonunda akciğer röntgeni çekildi. Ardından yapılan tomografi sonrası gerçek ortaya çıktı.

Genç kadına nadir ve agresif bir kan kanseri türü olan lenfoma teşhisi konuldu.

HAYATİ TEHLİKE ATLATI

Doktorlar, göğsünde oluşan kitlenin neredeyse “küçük bir karpuz” büyüklüğünde olduğunu belirledi. Chantelle yoğun bakıma alındı ve bir süre solunum cihazına bağlandı.

Zorlu geçen tedavi sürecinde kemoterapi, immünoterapi ve ileri tedavi yöntemleri uygulandı.

Aylar süren tedavinin ardından Chantelle, 6 Mart 2023’te tamamen kanseri yendiğini öğrendi.

Anahtar Kelimeler:
enfeksiyon kan kanseri lenfoma
