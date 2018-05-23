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Yakın Doğu Üniversitesi ligden çekildiğini açıkladı

BASKETBOL HABERLERİ  | 23.05.2018 11:18 | Son Güncelleme

Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı ligden çekildiğini açıkladı. Yakın Doğu Üniversitesi, Kadınlar Basketbol Ligi'nde normal sezonu lider bititirken, final serisinde ise Fenerbahçe'ye 3-1 yenilerek şampiyonluğu kaçırmıştı.

Yakın Doğu Üniversitesi ligden çekildiğini açıkladı

Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı, kulüp faaliyetlerini sona erdirdiğini açıkladı. Yakın Doğu Üniversitesi, Kadınlar Basketbol Ligi final serisinde Fenerbahçe'ye 3-1 yenilerek şampiyonluğu kaçırmıştı.

Yakın Doğu Üniversitesi 2016-2017 sezonunda Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde ve Eurocup'ta şampiyon olurken, 2017-2018 sezonunda ise Türkiye Kupası şampiyonluğu ve 25. Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı müzesine götürmüştü.

YAKIN DOĞU'DAN AÇIKLAMA
Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı İrfan Günsel'in yaptığı yazılı açıklamada kadın basketbol takımının faaliyetlerinin sona erdiğini belirterek, şu ifadelere yer verdi:

"Yakın Doğu Üniversitesi'nin ülke içerisinde ve dış temaslar bağlamındaki faaliyetlerini yoğun olarak sürdüreceğini bildirerek düşüncelerimi aktarmak isterim. Bu arada, istisnaî olarak, Yakın Doğu Üniversitesi, Kadın Basketbol Takımı'nın misyonunu tamamladığına inanarak bu branştaki kulüp faaliyetlerini sona erdirmiştir. Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol takımı, Avrupa'da Avrupa Şampiyonluğu dahil ve Türkiye'mizde 5 önemli kupa şampiyonluk kazanarak, üniversitemizin, ve daha da önemlisi yurdumuzun potansiyelinin fiiliyata ne kadar büyük bir güçle dönüşebileceğini göstermiş bulunmaktadır. Kıbrıs'ımızın, yurdumuzun böyle bir atılım örneğine ne denli ihtiyacı olduğunu herkes teslim etmiştir. Üniversitemizin şampiyonluk sporunda önder bir konumda olduğu bilinmektedir diye düşünmekteyim. Şampiyonluk sporunda son üstün başarılarımız -K.K.T.C.'de bütün dallardaki 60 şampiyonluk- yanı sıra sağlığı ön planda tutan kitlesel spor faaliyetlerini, Yakın Doğu Üniversitemizin geniş kapsamlı ve ölçekli, dünya standartlarındaki tüm sağlık birimlerinin desteği ile sürdürmektedir. Bu vesile ile, üniversitemizin eğitim alanında üst düzey üniversiteler konumu, sportif faaliyetler yanı sıra, en önemli bir katkı olarak sanat dallarındaki girişim ve desteklerinin ön planda olduğunu vurgulamalıyım.

Bu dönem ulusal ve uluslararası resim sergilerimiz diğer alanlardaki sergiler yanısıra önemli yankılar uyandırmış ve uyandırmaya adaydır. Özetle, Yakın Doğu Üniversitemiz, öğretim elemanlarının 1200'ü aşan yayınıyla, Büyük Kütüphanesi'nde mevcut 1,500,000 eseriyle, devam eden 175 bilimsel ve teknik projesiyle, lisans ve lisansüstü'ndeki seçkin eğitimi yanısıra bilimsel yayın ve teknik-teknolojik gelişme de öncü rol oynamaktadır. Teknik gelişimin otomotiv sanayiine de uzanan hazırlıkları ve tamamladığı aşamalar da birer göstergedir. Her konu ve yöndeki düşünce, atılım ve kararlılığımızı paylaşma geleneğini sürdüreceğimizi saygılarımla sunmak isterim."

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Anahtar Kelimeler:
Yakın Doğu Üniversitesi türkiye kadınlar basketbol ligi

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