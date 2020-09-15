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Yakında anne olacak şarkıcı Merve Özbey kimdir? Merve Özbey ne zaman evlendi? Merve Özbey eşi kim?

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.09.2020 10:55 | Son Güncelleme

Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına konuk olan şarkıcı Merve Özbey televizyon izleyicileri tarafından araştırılmaya başlandı. Yakın anne olacak ünlü şarkıcı ile ilgili çok sayıda sorunun yanıtı merak ediliyor. Peki, Merve Özbey kimdir? Merve Özbey ne zaman evlendi?

Yakında anne olacak şarkıcı Merve Özbey kimdir? Merve Özbey ne zaman evlendi? Merve Özbey eşi kim?

Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programı televizyonda fırtınalar estirmeye devam ediyor. Son olarak ünlü şarkıcı Merve Özbey programa konuk olduktan sonra televizyon izleyicileri tarafından merak edilmeye başlandı. Sosyal medyada da aktif olan Merve Özbey hamile mi soruları da soruluyordu. Peki, Merve Özbey kaç yaşında? Merve Özbey eşi kim? İşte güçlü sesi ve etkileyici şarkılarıyla büyük bir şöhrete kavuşan ünlü isimle ilgili tüm merak edilen detaylar...

MERVE ÖZBEY NE ZAMAN EVLENDİ?

Ünlü şarkıcı Merve Özbey, iş adamı Kenan Koçak ile 9 Şubat 2020’de dünya evine girdi. Ünlü şarkıcının düğünü ve kına gecesi de sosyal medyada olay oldu. 650 kişinin katıldığı görkemli düğünde Merve Özbey’in gelinliği de Sezanur Akay tarafından hazırlandı. Özbey’in şahitleri ise Bengü, Demet Akalın, Erdem Kınay ve Aşkım Kapışmak oldu. Özbey’in kına gecesi, düğün hazırlıkları ve düğününde yaşananlar sosyal medyada uzun süre konuşuldu. Şimdi de hamile olan Merve Özbey ve eşi bir kız çocuk bekliyor. Peki, Merve Özbey kaç doğumlu? Merve Özbey eşi kaç yaşında?

Yakında anne olacak şarkıcı Merve Özbey kimdir? Merve Özbey ne zaman evlendi? Merve Özbey eşi kim?

MERVE ÖZBEY KİMDİR?

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlar nedeniyle sık sık gündeme gelen Merve Özbey nereli sorusunun yanıtı da aranıyor. Ünlü şarkıcı 18 Temmuz 1988, İstanbul doğumlu. Ancak Merve Özbey aslen nereli sorusunun cevabı da merak ediliyor. Ünlü şarkıcı aslen Erzurumlu. Merve Özbey yaş olarak ise 32 yaşında. İstanbul Teknik Üniversitesi’nde Türk Sanat Müziği eğitimi alan Özbey, ilk olarak Ebru Gündeş tarafından keşfedildi. Kariyerinin ilk dönemlerinde Ebru Gündeş’in vokali olarak çalışan Özbey, sonrasında Demet Akalın, Özcan Deniz, Bengü, Yaşar İpek, Utku ve Ferman Toprak gibi isimlerin de vokalistliğini yaptı.

Demet Akalın’ın albüm lansmanı esnasında solo performans ortaya koyan Özbey, burada Erdem Kınay ile tanıştı. Erdem Kınay, Merve Özbey için bir demo kaydı gerçekleştirdi. 2012 senesinde çıkarmış olduğu proje albümünde ise Özbey, Duman aldı şarkıya eşlik etti. Bu şarkı sayesinde Merve Özbey, geniş kitleler tarafından tanındı ve çok sevildi. 2013 senesinde ise Erdem Kınay’ın ikinci albümü olan Proje 2’de de bu kez Merve Özbey, Helal Ettim adlı şarkıyı söyledi. Erdem Kınay ile beraber söylediği şarkılar çok beğenilince Merve Özbey için solo albüm süreci başlamış oldu.

2015 senesinde Merve Özbey Yaş Hikayesi aldı ilk albümünü çıkardı. Şarkıcı, çıkış şarkısı olarak da müziği Erdem Kınay tarafından yapılan ve sözleri Deniz Erten tarafından yazılan Yaş Hikayesi aldı şarkıyı seçti. Listelerde bu şarkıyla iki numaraya dek yükselen ünlü şarkıcı, ikinci klibini ise Topsuz Tüfeksiz adlı şarkıya çekti. Kariyerinde emin adımlarla ilerleyen ve çok geniş bir hayran kitlesi bulunan Merve Özbey eşi de merak edilen ünlü isimler arasında yer alıyor. Peki, Merve Özbey eşi nereli?

KENAN KOÇAK KİMDİR?

Merve Özbey eşi olan Kenan Koçak, 1 Ocak 1983 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. Kenan Koçak yaş olarak şu an 37 yaşında. Maltepe Üniversitesi, Radyo Televizyon ve Sinema bölümü mezunu olan Koçak, inşaat alanında çalışıyor.

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