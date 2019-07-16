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Yakışıklı keçi Malezya'da yıldız oldu: Kamerayı çok seviyor

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İLGİNÇ HABERLER  | 16.07.2019 15:49 | Son Güncelleme

Malezya'da bir keçi, yakışıklılığı sayesinde kısa sürede ülkenin internet yıldızlarından biri oldu. Sahibi ise, keçisinin 'kamerayı çok sevdiğini söyledi ve "Fotoğraf çekerken gülümsüyor" dedi.

Yakışıklı keçi Malezya'da yıldız oldu: Kamerayı çok seviyor

Malezya'da bir keçi, yakışıklılığı sayesinde kısa bir süre içerisinde 'internet yıldızı' haline geldi.

İsminin Ramos olduğu öğrenilen yakışıklı keçi, ülkenin Perak eyaletinin Kerai kasabasında yaşıyor.

Kahkülleri ve sakalıyla dikkat çeken Ramos'ın sahibi 21 yaşındaki Ahmad Fadzir ise, keçisinin kamerayı çok sevdiğini söyledi.

Fadzir, "Fotoğrafların viral olacağını beklemiyordum" diyen Fadzir, "17'den fazla keçim var. Ancak bunun dış görünüşü çok güzel ve fotoğraf çektiğim zaman gülümsüyor" ifadelerini kullandı.
Kısa süre içerisinde popüler olan keçinin, Kore pop yıldızlarıyla dahi kıyaslandığı öğrenildi.

Ramos'u Terengganu'daki bir hayvan pazarında görür görmez çok beğendiğini söyleyen Fadzir, keçisine 750 ringgit (150 dolar) ücretle bakıcı aradığını da söyledi.

"Bazıları onu satıp satmayacağımı soruyorlar" diyen Fadzir ise, Ramos'u satma niyetlisi olmadığını belirterek "Satın almak isteyenleri kibarca reddedip başka keçiler teklif etmem gerekiyor" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Malezya yakışıklı keçi kamera

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