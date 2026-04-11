'Yakışıklı kestaneci'yi görmek için sıraya giriyorlar! Turistler Karaköy’e akın ediyor

İstanbul Karaköy İskelesi’nde kestane tezgahı işleten 25 yaşındaki Alper Temel, son dönemde sosyal medyada yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Tezgahının önünde uzun kuyruklar oluşturan turistler, alışverişin ardından fotoğraf ve video çekmeden ayrılmıyor.

Gökçen Kökden

Fatih'te bulunan Karaköy İskelesi'nde kardeşiyle beraber kestane ve mısır tezgahı işleten 25 yaşındaki Alper Temel, son zamanlarda sosyal medyada turistlerin ilgi odağı oldu.

Tezgahının önünde turistlerin oluşturduğu uzun kuyruklar alışveriş sonrası fotoğraf ve video çekimi yapmak içinde duruyor. Alper Temel yaptığı bu işin baba işi olduğunu belirterek, "Adım Alper 25 yaşındayım. Yaklaşık 7 senedir bu işi yapıyorum. Baba mesleği bu. Biz bu işe küçükken babamın yanına sürekli gelerek öğrendik. Bir süre sonra liseyi bitirdikten sonra askere gittim geldim ve bu işe devam ettim. Son 7-8 yıldır kardeşimle biz buradayız" dedi.

Temel, sosyal medyada nasıl popüler olduğuna dikkat çekerek, "bu aslında 2 senedir olan bir şey. O dönemlerde sosyal medya kullanmıyordum, son 4-5 aydır bir Rus influencer videoya çekti. O video yayılınca bu sefer bütün ülkelere dağıldı. Genel olarak İstanbul'a gelen turistler görmeye başladı. Böyle ilerledi" ifadelerini kullandı.

"Amacım İstanbul'un ruhunu güzelliği göstermek" Temel, bu yoğunluğun İstanbul için reklam olduğunu vurgulayarak, "Turistler buraya fotoğraf video çekmek için geliyor. Anı biriktirmeye çalışıyor. Benimde amacım buradaki güzel atmosferi, İstanbul'un ruhunu güzelliğini göstermek. Bu durum biraz yorucu ama kendim için değil İstanbul için reklam gibi oluyor" ifadelerine yer verdi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İstanbul Boğazı’nda yoğun sis: FSM Köprüsü gözden kaybolduİstanbul Boğazı’nda yoğun sis: FSM Köprüsü gözden kayboldu
98 günde mucize değişim! Kuruyan baraj yeniden doldu98 günde mucize değişim! Kuruyan baraj yeniden doldu

En Çok Okunan Trend Haberler
ABD Orta Doğu bölgesine askeri yığınağa devam ediyor

ABD Orta Doğu bölgesine askeri yığınağa devam ediyor

İlk kez paylaşıldı! İran Katar'daki kritik noktayı böyle vurdu

İlk kez paylaşıldı! İran Katar'daki kritik noktayı böyle vurdu

"Türkiye'ye getirildi" iddiası gündem oldu! Gerçek ortaya çıktı

"Türkiye'ye getirildi" iddiası gündem oldu! Gerçek ortaya çıktı

Oyuncu Ahsen Eroğlu hakkında karar belli oldu

Oyuncu Ahsen Eroğlu hakkında karar belli oldu

ŞOK'a Samsung çamaşır kurutma makinesi geliyor!

ŞOK'a Samsung çamaşır kurutma makinesi geliyor!

Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor! Seyyanen zam için tarih verdi

Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor! Seyyanen zam için tarih verdi

