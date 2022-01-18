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  4. Yakışıklı oyuncu Alperen Duymaz aşka geldi! Öğretmen eşini paylaştı

Yakışıklı oyuncu Alperen Duymaz aşka geldi! Öğretmen eşini paylaştı

18.01.2022 12:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz aylarda final bölümüyle ekrana gelen Son Yaz dizisinde 'Akgün' karakterine hayat veren Alperen Duymaz, 2020 yılında dünyaevine girdiği öğretmen eşi Kübra Kelkit'i paylaştı.

Yakışıklı oyuncu Alperen Duymaz aşka geldi! Öğretmen eşini paylaştı

Şimdilerde Bein Connect'te yayınlanacak olan Erkek Severse dizisi için Büşra Develi ile kamera karşısına geçen ünlü oyuncu Alperen Duymaz, öğretmen eşi Kübra Kelkit'in sahilde yürüdüğü anı paylaşarak ''Ne keyif ama seni izlemek'' notunu düştü.

Yakışıklı oyuncu Alperen Duymaz aşka geldi! Öğretmen eşini paylaştı

Alperen Duymaz ve öğretmen aşkı Kübra Kelkit, tayin hakkı için gizlice nikah masasına oturmuşlardı.

Yakışıklı oyuncu Alperen Duymaz aşka geldi! Öğretmen eşini paylaştı

Bir dönem Çankırı'da rehber öğretmenliği yapan Kelkit, magazin basınından uzak bir yaşam sürüyor.

Yakışıklı oyuncu Alperen Duymaz aşka geldi! Öğretmen eşini paylaştı

Yakışıklı oyuncu Alperen Duymaz aşka geldi! Öğretmen eşini paylaştı

Aslen Ankaralı olan Alperen Duymaz, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı'nda Tiyatro eğitimi aldı.

Yakışıklı oyuncu Alperen Duymaz aşka geldi! Öğretmen eşini paylaştı

2016-2017 yılları arasında oynadığı Bodrum Masalı dizisiyle geniş kitlelerce tanındı.

Yakışıklı oyuncu Alperen Duymaz aşka geldi! Öğretmen eşini paylaştı

Çukur, Çarpışma ve Zemheri gibi yapımlarda rol alan Duymaz, başrollerini Funda Eryiğit ve Ali Atay'ın paylaştığı Son Yaz dizisiyle büyük beğeni topladı.

Yakışıklı oyuncu Alperen Duymaz aşka geldi! Öğretmen eşini paylaştı

Şimdilerde Erkek Severse dizisi için kamera karşısına geçen Duymaz'ın, Instagram'da 3 milyona yakın takipçisi bulunuyor.

Yakışıklı oyuncu Alperen Duymaz aşka geldi! Öğretmen eşini paylaştı

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Anahtar Kelimeler:
Son Yaz dizisi Alperen Duymaz
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