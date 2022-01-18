Yakışıklı oyuncu Alperen Duymaz aşka geldi! Öğretmen eşini paylaştı

Şimdilerde Bein Connect'te yayınlanacak olan Erkek Severse dizisi için Büşra Develi ile kamera karşısına geçen ünlü oyuncu Alperen Duymaz, öğretmen eşi Kübra Kelkit'in sahilde yürüdüğü anı paylaşarak ''Ne keyif ama seni izlemek'' notunu düştü.

Alperen Duymaz ve öğretmen aşkı Kübra Kelkit, tayin hakkı için gizlice nikah masasına oturmuşlardı.

Bir dönem Çankırı'da rehber öğretmenliği yapan Kelkit, magazin basınından uzak bir yaşam sürüyor.

Aslen Ankaralı olan Alperen Duymaz, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı'nda Tiyatro eğitimi aldı.

2016-2017 yılları arasında oynadığı Bodrum Masalı dizisiyle geniş kitlelerce tanındı.

Çukur, Çarpışma ve Zemheri gibi yapımlarda rol alan Duymaz, başrollerini Funda Eryiğit ve Ali Atay'ın paylaştığı Son Yaz dizisiyle büyük beğeni topladı.

Şimdilerde Erkek Severse dizisi için kamera karşısına geçen Duymaz'ın, Instagram'da 3 milyona yakın takipçisi bulunuyor.





