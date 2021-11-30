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Yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un kız kardeşini görenler şaşıp kaldı! ''Tıpkı Demet Özdemir!''

30.11.2021 09:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aşk-ı Memnu, Kuzey Güney, Organize İşler gibi güçlü yapımlarda rol alan yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un kameralardan uzak yaşayan kız kardeşi Melisa Tatlıtuğ'u görenler şaşıp kaldı.

Yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un kız kardeşini görenler şaşıp kaldı! ''Tıpkı Demet Özdemir!''

Şimdilerde eşi Başak Dizer'le ebeveyn olmak için gün sayan başarılı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un kız kardeşi Melisa Tatlıtuğ, sosyal medya kullanıcıları tarafından güzel oyuncu Demet Özdemir'e benzetildi.

27 Ekim 1983 tarihinde Adana’da dünyaya gelen Kıvanç Tatlıtuğ, henüz şöhret olmadan önce profesyonel olarak basketbolla ilgileniyordu.

Yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un kız kardeşini görenler şaşıp kaldı! ''Tıpkı Demet Özdemir!''

Tatlıtuğ'un şöhret yolcuğu ise annesinin bir market camında gördüğü mankenlik ilanıyla başladı. Nurten Tatlıtuğ'un, oğlunun fotoğrafını, mankenlik ajansına göndermesiyle, Kıvanç Tatlıtuğ'a yeni kapılar açıldı.

Yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un kız kardeşini görenler şaşıp kaldı! ''Tıpkı Demet Özdemir!''

Best Model of Turkey ve Best Model of the World yarışmalarını kazanan Tatlıtuğ, Fransız bir mankenlik ajansının teklifini kabul ederek, 1 buçuk yıl Paris'te yaşadı.
2005 yılında yer aldığı Gümüş dizisiyle dikkatleri üzerine toplayan Kıvanç Tatlıtuğ; Menekşe ile Halil, Aşk-ı Memnu, Kuzey Güney gibi projelerde rol aldı.

Yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un kız kardeşini görenler şaşıp kaldı! ''Tıpkı Demet Özdemir!''

Kıvanç Tatlıtuğ'un kız kardeşi Melisa Tatlıtuğ ise abisinin aksine gözlerden uzak bir hayat sürüyor.

Yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un kız kardeşini görenler şaşıp kaldı! ''Tıpkı Demet Özdemir!''

Melisa Tatlıtuğ, sosyal medya kullanıcıları tarafından Demet Özdemir'e benzetiliyor.
Görenler, ''Demet Özdemir'in sarışın hali'' ve ''Gülüşü aynı Demet Özdemir'' gibi yorumlar yapıyor.

Yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un kız kardeşini görenler şaşıp kaldı! ''Tıpkı Demet Özdemir!''

Yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un kız kardeşini görenler şaşıp kaldı! ''Tıpkı Demet Özdemir!''

Yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un kız kardeşini görenler şaşıp kaldı! ''Tıpkı Demet Özdemir!''

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Kıvanç Tatlıtuğ
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