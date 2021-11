Yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un kız kardeşini görenler şaşıp kaldı! ''Tıpkı Demet Özdemir!''

Şimdilerde eşi Başak Dizer'le ebeveyn olmak için gün sayan başarılı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un kız kardeşi Melisa Tatlıtuğ, sosyal medya kullanıcıları tarafından güzel oyuncu Demet Özdemir'e benzetildi.

27 Ekim 1983 tarihinde Adana’da dünyaya gelen Kıvanç Tatlıtuğ, henüz şöhret olmadan önce profesyonel olarak basketbolla ilgileniyordu.

Tatlıtuğ'un şöhret yolcuğu ise annesinin bir market camında gördüğü mankenlik ilanıyla başladı. Nurten Tatlıtuğ'un, oğlunun fotoğrafını, mankenlik ajansına göndermesiyle, Kıvanç Tatlıtuğ'a yeni kapılar açıldı.

Best Model of Turkey ve Best Model of the World yarışmalarını kazanan Tatlıtuğ, Fransız bir mankenlik ajansının teklifini kabul ederek, 1 buçuk yıl Paris'te yaşadı.

2005 yılında yer aldığı Gümüş dizisiyle dikkatleri üzerine toplayan Kıvanç Tatlıtuğ; Menekşe ile Halil, Aşk-ı Memnu, Kuzey Güney gibi projelerde rol aldı.

Kıvanç Tatlıtuğ'un kız kardeşi Melisa Tatlıtuğ ise abisinin aksine gözlerden uzak bir hayat sürüyor.

Melisa Tatlıtuğ, sosyal medya kullanıcıları tarafından Demet Özdemir'e benzetiliyor.

Görenler, ''Demet Özdemir'in sarışın hali'' ve ''Gülüşü aynı Demet Özdemir'' gibi yorumlar yapıyor.