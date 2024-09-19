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Yakışıklı oyuncunun kuzeniyle aşk yaşıyordu! Hazal Subaşı ayrılığı doğruladı! Nedeni ise bakın neymiş...

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
19.09.2024 09:42
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2015'te katıldığı Miss Turkey'de üçüncü olduktan sonra adını geniş kitlelere duyuran ünlü oyuncu Hazal Subaşı şimdilerde özel hayatıyla gündemde. Yakışıklı oyuncu Aras Bulut İynemli’nin kuzeni Atakan Başavcı ile aşk yaşayan ancak son günlerde ayrılık haberiyle gündeme gelen Subaşı ayrılığı doğruladı ve sebebini de açıkladı.

Yakışıklı oyuncunun kuzeniyle aşk yaşıyordu! Hazal Subaşı ayrılığı doğruladı! Nedeni ise bakın neymiş...

MYNET-Adını Sen Koy, Halka, Çukur, Kasaba Doktoru ve Dilek Taşı gibi birçok başarılı projede boy gösteren Hazal Subaşı rol aldığı yapımlardaki başarısı ve güzelliğiyle gündemden düşmüyor.

Her adımı olay olan ünlü isim şimdilerde özel hayatıyla gündemde. Ünlü oyuncu bir süredir yakışıklı oyuncu Aras Bulut İynemli’nin kuzeni Atakan Başavcı ile aşk yaşıyordu.

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Sevgilisi ile sık sık paylaşımlar yapan ve görüntü vermekten çekinmeyen Subaşı'dan kötü haber geçtiğimiz günlerde geldi. Hazal Subaşı son olarak katıldığı bir davette ayrılık iddialarını doğruladı.

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AYRILIK NEDENİ BAKIN NEYMİŞ

Hazal Subaşı'na ayrılık nedeni sorulunca 'Konuşarak ayrıldık arkadaşız. Genel şeyler, iş stresi, zamansızlık...' diyerek yanıt verdi.

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İLİŞKİ İTİRAFI ÇOK KONUŞULMUŞTU

Hazal Subaşı daha önce Berfu Yenenler'in programına konuk olmuş ve buradaki itirafı ile uzun süre konuşulmuştu. Subaşı, “Eğer ilişkimin uzun sürmesini istiyorsam hiçbir sorun olmasa da altıncı ayda ayrılıyordum. Benim yokluğumu anlasın diye. ‘Bak gidersem, görürsün’ taktiğiyle iki yıl süren ilişkim oldu” demişti.

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Anahtar Kelimeler:
Aras Bulut İynemli Hazal Subaşı
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